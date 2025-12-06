به مناسبت ۱۶ آذرماه، روز دانشجو، تریبون دانشجویی در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.

به بهانه ۱۶ آذر، روز دانشجو؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به مناسبت شانزدهم آذرماه، روز دانشجو، خبرنگار ما با چند واژه (مردم _ ایران _ آمریکا _ دانشجو _ رژیم صهیونیستی) به میان دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز رفت.

یکی از دانشجویان گفت: دیدن و شنیدن نام "ایران" باعث افتخار آنهاست و دیگری گفت: هیچگاه از کشورم نخواهم رفت، در هر شرایطی که باشد می‌مانم، نمی‌شود که خانه خودمان بیرون برویم.

دانشجوی دیگری هم می‌گفت: بار‌ها موقعیت مهاجرت پیش آمده است، اما پای رفتن ندارم.

وقتی اسم آمریکا را دیدند، حس ناخوشایندی به آنها دست داد، یاد خلف وعده‌ها، تحریم‌های ناجوانمردانه و... افتادند.