

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ابتدای این دوره دکتر علی‌نژاد ضمن ابراز خرسندی از حضور در بین مسئولین تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر کشورکه به گفته وی همگی فرهیختگان تربیت بدنی کشور محسوب می‌شوند ابراز داشت: دوره‌ای که در خدمت شما هستیم سال‌ها است که در ایران در حال برگزاری است.

در دوره‌های ابتدایی از مدرسین خارجی استفاده می‌شد، اما خوشبختانه چند سالی است مدرسین داخلی که توسط کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) تربیت شده و از سوی این نهاد مرجع تأیید شده‌اند، کار تدریس این دوره‌ها را در ایران بر عهده دارند.

وی هدف اصلی از برگزاری دوره‌های مدیریت ورزشی را آشنا شدن مدیران ورزش کشور با مفاهیم جنبش المپیک و مقولات مربوط به این حوزه عنوان داشت و گفت: موضوعی که برای کمیته بین‌المللی المپیک حائز اهمیت می‌باشد این است که آحاد کسانی که در حوزه ورزش فعالیت می‌کنند، بتوانند با یک تفکر کار را پیش ببرند و دانش و آگاهی خود را با هم به اشتراک بگذارند.

در ادامه، دبیرکل کمیته ملی المپیک از دوره پیشرفته مدیریت ورزشی که یازدهمین دوره آن امسال برگزار شده است به عنوان یکی از مهمترین دوره‌هایی که توسط واحد همبستگی المپیک برگزار می‌شود اشاره کرد که با حمایت و نظارت مستقیم کمیته بین‌المللی المپیک برگزار می‌شود.

وی در پایان ضمن ابراز امیدواری از اینکه دوره مذکور برای مدیران ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مثمر‌ثمر واقع شود افزود: دانشگاه‌ها محل تولید و تکثیر علم هستند و کسانی که در این حوزه (تربیت بدنی دانشگاه) فعالیت می‌کنند در این زمینه پیشرو هستند.

در ادامه، دکتر بال‌زاده ضمن بیان اینکه دکتر علی‌نژاد سال‌هاست به عنوان یکی از مدرسین بین‌المللی دوره‌های المپیک سولیداریتی مشغول به تدریس هستند، به ارائه توضیحاتی در رابطه با قوانین دوره پرداخت و خطاب به شرکت‌کنندگان دوره ابراز داشت: این دوره زیر نظر کمیته بین‌المللی المپیک و در راستای ارتقاء دانش مدیران ورزش کشور برگزار می‌شود که همه ساله و بنابر اولویت‌ها، به سازمان‌های ورزشی کشور اختصاص داده می‌شود.

وی به ارتقاء کیفیت مباحث آموزشی و افزایش تعداد اساتید این دوره اشاره کرد و افزود: در این دوره برای نخستین بار از بیشترین تعداد اساتید (۱۳ استاد) بهره گرفته شده است و بیشترین مباحث علمی را خواهیم داشت. به عنوان مثال و بر اساس مفاد کتاب آموزشی این دوره، بحث حقوق ورزشی که تا کنون در دوره‌های مدیریت ورزشی تدریس نمی‌شد، برای بار نخست به سرفصل‌های آموزشی این دوره اضافه شده است.

مدیر واحد همبستگی المپیک کمیته ملی المپیک افزود: در پایان این دوره به کسانی که ضمن رعایت تمامی قوانین، دوره مدیریت ورزشی را با موفقیت پشت سر گذاشته باشند، گواهی‌نامه‌ای با امضاء رئیس کمیته بین المللی المپیک و همچنین رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک اعطاء خواهد شد.

وی در پایان گفت: شرکت‌کنندگانی که در پایان دوره مقدماتی مدیریت ورزشی موفق به کسب امتیاز بالایی شوند، می‌توانند جزو کاندیدا‌های ما برای حضور در دوره‌های پیشرفته مدیریت ورزشی "المپیک سولیداریتی" باشند.

دوره مدیریت ورزشی "المپیک سولیداریتی" ویژه مدیران ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی روز‌های ۱۵ لغایت ۱۸ آذرماه در آکادمی ملی المپیک در حال برگزاری است.

سرفصل‌های آموزشی این دوره چهار روزه عبارتند از:

شنبه ۱۵ آذر: اصول، ساختار و راهبری جنبش المپیک (مدیریت منابع و مدیریت سازمان)

یکشنبه ۱۶ آذر: ورزشکاران در قلب جنبش المپیک (بازی‌ها و مدیریت منابع)

دوشنبه ۱۷ آذر: بازی‌ها، مهارت‌های مدیریتی و مدیریت منابع

سه شنبه ۱۸ آذر: مدیریت فعالیت‌ها، ترویج ارزش‌های المپیک و بازی‌ها.