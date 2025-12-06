به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ خانم سکینه محمدنژاد گوینده خبر صدا و سیمای گلستان اجرای خبر ۱۳ شبکه خبر را بر عهده داشت.

با اختصاص ظرفیت‌های رسانه ملی به معرفی گلستان، بزرگ‌ترین رویداد رسانه‌ای تاریخ گلستان از امروز شنبه ۱۵ آذر تحت عنوان ایران جان آغاز شد و تا ۲۱ آذرادامه دارد.

ایران‌جان برای معرفی توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها، فرهنگ، تاریخ، اقوام، چهره‌ها، صنایع، گردشگری و زیرساخت‌های استان طراحی شده و هدف این است که یک‌باره و در یک هفته، تمام داشته‌های گلستان به نمایش گذاشته شود.