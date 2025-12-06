ارزش افزوده صنعت رنگ و رزین ۴۰ برابر مواد اولیه پتروشیمی
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران، با اشاره به مزیت بالای صنعت رنگ و رزین گفت: ضریب تبدیل ارزش افزوده در این صنعت ۳۰ تا ۴۰ برابر مواد اولیه پتروشیمی است؛ ظرفیتی که میتواند اشتغال، رشد اقتصادی و تحقق رشد هشت درصدی را تقویت کند.
آقای صدیف بیکزاده در گفتوگو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ گفت: صنعت رنگ و رزین و پوششهای صنعتی یکی از مهمترین صنایع پاییندستی پتروشیمی است که میتواند ارزش افزوده قابلتوجهی برای اقتصاد ایجاد کند.
وی ادامه داد: با وجود مزیت نسبی بالای صنعت پتروشیمی در کشور، ضریب تبدیل ارزش افزوده در صنایع پاییندستی از جمله رنگ و رزین ۳۰ تا ۴۰ برابر بیشتر از مواد اولیه پتروشیمی است و این موضوع نقش مهمی در افزایش اشتغال و تحقق رشد اقتصادی دارد.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران؛ افزود: برگزاری نمایشگاهها بستری فراهم میکند تا واحدهای تولیدی با آخرین فناوریهای روز آشنا شوند، در فضای رقابتی خود را محک بزنند، با انتقال دانش کیفیت محصولات را ارتقا دهند و هزینه تمامشده را کاهش دهند؛ اقدامی که در نهایت منجر به تقویت جایگاه آنها در بازار داخلی و خارجی میشود.
بیکزاده در پاسخ به پرسشی درباره ارزآوری پایین صنعت رنگ و رزین در مقایسه با بازار ۸۰ میلیارد دلاری جهانی؛ گفت: یکی از اهداف اصلی نمایشگاههای صنعتی، ایجاد زمینه برای توسعه صادرات است و نمایشگاه رنگ و رزین نیز ظرفیت بالایی در این حوزه دارد.
وی با اشاره به صادرات ۱۰۰ میلیون دلاری این صنعت؛ اظهار کرد: با توجه به ظرفیتهای گسترده موجود، این رقم بسیار ناچیز است و باید با فراهم کردن بسترهای لازم برای اعزام و پذیرش هیئتهای تجاری و حضور فعال بنگاههای تولیدی در نمایشگاههای داخلی و خارجی، زمینه افزایش صادرات را فراهم کنیم.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران تاکید کرد: نمایشگاههای بینالمللی فرصت مناسبی برای یافتن بازارهای جدید خارجی برای تولیدکنندگان داخلی هستند و ما در این مسیر تلاش خواهیم کرد.
بیست و پنجمین نمایشگاه رنگ و رزین با حضور بیش از ۳۰۰ شرکت داخلی و خارجی تا ۱۵ آذرماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برپاست.