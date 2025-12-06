پخش زنده
مدیرکل مدیریت درمان تامین اجتماعی آذربایجان غربی اعلام کرد: بیش از دو هزار مرکز درمانی، پاراکلینیکی و پزشک طرف قرارداد این سازمان در استان آماده خدمترسانی به بیمهشدگان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، میر نادر موسوی گفت: از این تعداد، ۲۱۳ مرکز درمانی و یک هزار و ۱۵۰ مرکز پاراکلینیکی در شهرستانهای استان فعالیت میکنند و خدمات درمانی و تشخیصی ارائه میدهند.
وی افزود: همچنین ۸۱۲ پزشک در استان طرف قرارداد تامین اجتماعی هستند. علاوه بر این، ۱۲ مرکز درمانی ملکی سازمان با کمترین هزینه، خدمات درمانی و تشخیصی را در دسترس بیمهشدگان قرار میدهند.
مدیرکل مدیریت درمان تامین اجتماعی استان با اشاره به جمعیت تحت پوشش سازمان گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۹۵۶ بیمهشده اصلی و تبعی در آذربایجان غربی تحت پوشش هستند و بیش از ۴۱ هزار کارگاه در استان حق بیمه پرداخت میکنند. همچنین بیش از ۲۰۳ هزار نفر مستمریبگیر تحت پوشش این سازمان هستند.
موسوی در پایان با اشاره به پرداخت دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از مطالبات مراکز طرف قرارداد تأکید کرد که با این اقدام، همکاری با مراکز درمانی تقویت شده و خدمات به بیمهشدگان با کیفیت و بدون وقفه ادامه دارد.