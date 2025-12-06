پخش زنده
امروز: -
سرپرست برگزاری همایش تخصصی عودلاجان از برگزاری این سلسله نشستها از ۲۶ تا ۲۸ آذر خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بهروز مرباغی با اشاره به شعار نگاهی به آینده گفت: این همایش نخستین سلسله نشستهای تخصصی با موضوع محله عودلاجان تهران و جزییات آن محله است که به صورت روایت محور در دست تولید است.
وی افزود: در سه روز همایش بالغ بر ۲۱ گفتگوی کارشناسی خواهیم داشت.
مرباغی به روایت گری دقیق از بافت تاریخی عودلاجان اشاره کرد و گفت: در این گفتوگوها با حضور ۲۵ پژوهشگر به جزییات این محله از ۱۰۰ سال گذشته تا معاصر پرداخته میشود.
او تصریح کرد: گفتوگوهای تخصصی این همایش با نگاه کوچکی از شکوه گذشته و قصه گویی، به آینده این محلهی تاریخی پرداخته میشود.
سرپرست برگزاری همایش تخصصی عودلاجان در ادامه گفت: ارائه طرحهای مرمتی دانشجویان دانشگاه هنر و معماری پارس با موضوع احیاء بافت تخریب شده محله عودلاجان میانی در پهنهی برازجان متناسب با قانون حرایم میراث فرهنگی و رونمایی از ۴ کتاب که به موضوع عودلاجان شناسی اشاره دارد دو برنامه اصلی از این همایش است.
مرباغی تصریح کرد: حادثه به توپ بستن مجلس و جنبش مشروطه، اقوام و فرقههای دینی آیینی، روایت چهرههای شاخص و بزرگان محله عودلاجان، بررسی طرحهای شهری در محله از ۷۰ سال پیش تا کنون و تاثیرات تهیه فیلمهای سینمای در بافت تاریخی عودلاجان از موضوعات جذاب این سه روز نشست تخصصی است.
رضا کیانیان هنرمند و پژوهشگر بافت تاریخی عودلاجان در این نشست با اشاره به مبحث بازگشت به هویت و اصالت گفت: این محله یکی از معروفترین و شاید اولین فضای جمعی خانوادگی در تهران بوده که متاسفانه به فراموشی سپرده شده بود.
او افزود: احیا این بافت تاریخی بارها در دست اقدام قرار گرفت که شرایط مناسب برای آن فراهم نشد و عدم رسیدگی به پلاکهای بهانهای برای ورود خلافکاران و معتادان بود که آسیبهای جدی به جدارهها و آرایههای معماری آن زده بودند.
کیانیان به احیا یک نمونه خانهی تاریخی اشاره کرد و گفت: بعد از احیا یکی از پلاکهای تخریبی، محله جانی دوباره گرفت و بعد از احیا پلاک تخریبی تعدادی از خانهها شروع به بازسازی کردند که این اتفاق علت بازگشت پویایی، تشکلهای اجتماعی و حذف شب مردگی در پامنار شد.
نیما پرن فر سرپرست تیم مرمت و معماری خانه امام جمعه در ادامه این گفتوگو گفت: خانه امام جمعه در همسایگی میراث جهانی گلستان با هدف شروع و ساماندهی بافت تاریخی عودلاجان مرمت و احیا شد.
وی افزود: فاصله گرفتن از شب مردگی این بافت ارشمند با تکیه بر توسعهی گردشگری در خیابان ناصر خسرو از اهداف نهایی برای احیا بافت است.
علی جعفر نژاد نیز در ادامه این نشست مطبوعاتی تصریح کرد: هتل پهلوان رزاز با قدمت ۱۵۰ سال خود نمونهای موفق با موضوع احیا برای حضور گردشگر داخلی و خارجی و توسعهی اقتصادی بود.
بهره بردار و مسئول احیا هتل پهلوان رزاز با اشاره به آسیبهای قبل از مرمت گفت: این عمارت قاجاری قبل از مرمت با آسیبهای جدی رو به رو بود که مرمت آن ۵ سال طول کشید.
جعفر نژاد با انتقاد به پهنههای تجاری نو ظهور در بافت تاریخی عودلاجان افزود: حفظ، احیا و تغییر کاربری پلاکهای بیشمار تاریخی بافت عودلاجان با هدف توسعهی ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی مانند فضاهای اقامتی، سیاحتی می تواند به تغییر نگاه مردم در بافتهای شب مرده تهران تبدیل شود.
منوچهر لطفی رئیس انجمن مجموعه داران به تاسیس خانه موزهها در بافت عودلاجان اشاره کرد و گفت: در نظر داریم با تهیه تاریخ شفاهی و مرمت بناهای تاریخی در این بافت، بخش مجموعه داری که شامل اشیاء، آثار، اسناد، عکس ها، ادوات و ابزارهای که به زندگی تاریخی مردم اودلاجان مرتبط است را احیا و در معرض بازدید علاقه مندان قرار دهیم.
بهروز مرباغی مرمتگر خانه تاریخی اردیبهشت عودلاجان، نیما پرن فر سرپرست تیم مرمت و معماری خانه امام جمعه، علی جعفر نژاد بهره بردار و مسئول احیا هتل پهلوان رزاز، منوچهر لطفی رئیس انجمن مجموعه داران و شهریار مظاهری مسئول تولید محتوا و گرافیک همایش ۵ نماینده گروه سخنرانان در این همایش سه روزه خواهند بود.