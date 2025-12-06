پخش زنده
امروز: -
رادیو صبا در هفته جاری، همزمان با اجرای پویش ملی «ایران جان، گلستان جان»، با مجموعهای از برنامههای متنوع و شنیدنی به معرفی ظرفیتها، فرهنگ، هنر و توانمندیهای استان گلستان میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مخاطبان در روزهای ۱۵ تا ۲۱ آذر میتوانند با شنیدن این ویژهبرنامهها ، با رنگارنگی فرهنگی، اقتصادی و گردشگری این استان سرسبز بیشتر آشنا شوند.
رادیو صبا در ادامه همراهی با پویش ملی «ایران جان، گلستان جان»، طی هفته جاری از ۱۵ تا ۲۱ آذر، مجموعهای از برنامههای متنوع خود را با محوریت معرفی ظرفیتها، توانمندیها، فرهنگ و آداب و رسوم استان گلستان تولید و پخش میکند.
این برنامهها تلاش دارند تصویری واقعی، جذاب و امیدبخش از این استان سرسبز و غنی به مخاطبان سراسر کشور ارائه دهند.
برنامه صبحگاهی «صبح صبا» هر روز ساعت ۶ صبح در فضایی شاد، طنزآمیز و صمیمی به روی آنتن میرود و با نگاهی مطالبهگرانه از مسئولان استان گلستان، موضوع اجرایی شدن شعار سال را بررسی میکند. این برنامه با بهرهگیری از گزارشهای مردمی و تحلیلهای کوتاه، مسائل و دغدغههای مردم استان را بازتاب میدهد.
مجله عصرگاهی «عصر صبا» نیز ساعت ۱۷ پخش میشود و با پرداختن به ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و سنتهای بومی گلستان، مخاطبان را با رنگارنگی فرهنگی و آداب و رسوم این خطه آشنا میسازد.
گفتوگو با کارشناسان محلی، روایتهای مردمی و بخشهای داستانی از جمله بخشهای این برنامه است.
برنامه مسابقهای «دوراهی» ساعت ۱۰ صبح با قالبی سرگرمکننده و رقابتی، مشاغل خانگی، کسبوکارهای محلی و مهارتهای موردنیاز اشتغال در گلستان را معرفی میکند. این برنامه ضمن ایجاد فضایی طنز و رقابتی، فرصتی برای معرفی کارآفرینان و ایدههای بومی فراهم میکند.
برنامه فرهنگی–هنری «هنرستان» هر شب ساعت ۲۱ پخش میشود و به معرفی مشاهیر، هنرمندان، اندیشمندان و مفاخر فرهنگی استان گلستان میپردازد.
این برنامه با روایت زندگی، آثار و نفوذ فرهنگی این شخصیتها، سهم گلستان را در فرهنگ ملی برجسته میکند.
برنامه اقتصادی «دنگ و فنگ» ساعت ۱۶:۳۰ در فضایی طنز، اما تحلیلی، ظرفیتهای تولیدی گلستان و موانع تحقق شعار سال را بررسی میکند.
این برنامه ضمن معرفی واحدهای تولیدی، از نگاه طنز برای بیان چالشهای اقتصادی بهره میگیرد و ارتباطی جذاب با مخاطب برقرار میکند.
برنامه گردشگری روستایی «روستا دوستا» ساعت ۱۵:۳۰ با معرفی جاذبههای طبیعی، فرصتهای سرمایهگذاری و ظرفیتهای گردشگری روستاهای گلستان همراه شنوندگان است. این برنامه تصویری واقعی از زندگی روستایی، صنایعدستی و جاذبههای کمتر دیدهشده استان ارائه میدهد.
برنامه آخر هفته «کاشیا» نیز ساعت ۱۶:۳۰ با تمرکز بر جاذبههای گردشگری، آیینها، فرهنگ و رویدادهای بومی گلستان به معرفی این استان میپردازد. روایتهای مردمی، موسیقی محلی و گزارشهای میدانی از ویژگیهای این برنامه است.
برنامه هنری روزهای پایانی هفته «ساز من» ساعت ۱۵:۳۰ اختصاص دارد به معرفی نوازندگان و هنرمندان موسیقی استان گلستان. این برنامه با معرفی سازها، قطعات موسیقی محلی و گفتوگو با هنرمندان، به شناخت بهتر موسیقی اقوام ساکن در استان کمک میکند.
در پایان روز، برنامه «شبهای ایران» ساعت ۰۰:۳۰ بامداد مخاطبان را با آیینها، رسوم کهن، مراسم سنتی و ویژگیهای فرهنگی منحصربهفرد گلستان همراه میکند.
این برنامه فضای آرام و دلنشینی دارد و به معرفی جنبههایی از زندگی مردم استان میپردازد که کمتر در رسانهها دیده میشود.
رادیو صبا با این مجموعه برنامهها در پویش ملی «ایران جان، گلستان جان» تلاش دارد تصویری دقیق، زیبا و واقعی از فرهنگ، اقتصاد، هنر و سبک زندگی مردم استان گلستان ارائه دهد و این ظرفیتها را بیش از پیش به گوش مخاطبان سراسر کشور برساند.