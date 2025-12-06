به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل ر اهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان اردبیل، امید نسیمی در بازدید از سامانه‌های هوشمند محور اردبیل با ارائه گزارش هشت ماهه از عملکرد سامانه‌های نظارت تصویری گفت: طی این مدت حجم قابل توجهی از تخلفات رفتاری رانندگان در محور‌های استان ثبت شده که نشان‌دهنده ضرورت توجه بیشتر به ایمنی و رعایت قوانین است.

وی با اشاره به اینکه سامانه‌های هوشمند در این بازه زمانی ۸ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۶۴۵ تردد سرعت غیرمجاز را در محور‌های مختلف استان ثبت کرده‌اند افزود: این میزان حدود ۸ درصد از کل تردد استان را شامل می‌شود.

نسیمی میانگین سرعت ثبت‌شده در این مدت را ۷۳ کیلومتر بر ساعت عنوان کرد و گفت: بیشترین تخلفات سرعت غیرمجاز در محور‌های قره‌اغاج – بران با حدود ۲۸۱ هزار و ۶۴۹ مورد، گرمی – بیله‌سوار با ۲۲۱ هزار و ۲۴ مورد و جعفرآباد – بیله‌سوار با ۲۴۷ هزار و ۴۳۷ مورد ثبت شده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان اردبیل در ۸ ماهه گذشته از ثبت ۷۱۸ هزار و ۲۹۵ تخلف تردد سبقت غیرمجاز در محور‌های مواصلاتی استان اردبیل خبر داد و خاطرنشان کرد: این نوع تخلف، یکی از مهم‌ترین عوامل بروز حوادث جاده‌ای در محور‌های دوطرفه استان محسوب می‌شود.

نسیمی بر اساس داده‌های سامانه‌های نظارتی، بیشترین سبقت غیرمجاز را در محور آستارا – اردبیل با ۱۵۹ هزار و ۵۸۰ تردد، اردبیل – سرچم با ۱۰۶ هزار و ۱۱ مورد واسالم -خلخال با ۵۲ هزار و ۳۵۰ ثبت را در رتبه‌های بعدی عنوان کرد.

وی همچنین در مدت یاد شده ثبت ۲۲ میلیون و ۴۷۸ هزار و ۸۳۶ تردد تخلف فاصله طولی غیرمجاز را در مبادی ورودی و خروجی استان یادآور شدو اظهار کرد: بیشترین تخلف فاصله طولی غیرمجاز در محور آستارا – اردبیل با ۲ میلیون و ۷۴۷ هزار و ۶۵۲ مورد، محور اردبیل – آستارا با ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مورد و اردبیل – نیر با ۱ میلیون و ۶۵ هزار و ۳۶۷ تردد ثبت شده است.

نسیمی تأکید کرد: رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های ناایمن و حفظ فاصله طولی استاندارد، سه اصل مهم برای جلوگیری از حوادث رانندگی است و مرکز مدیریت راه‌های استان به صورت شبانه‌روزی روند تردد‌ها و تخلفات را رصد و ثبت خواهد کرد.