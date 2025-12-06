وزیر میراث‌فرهنگی با حضور در آیین افتتاحیه چهارمین هفته فرهنگی خمین، گفت: توسعه بدون توسعه فرهنگی ناممکن است و ایران امروز بیش از هر زمان دیگر به «امید، انسجام و وفاق ملی» نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدرضا صالحی‌امیری در حاشیه افتتاحیه چهارمین هفته فرهنگی خمین با عنوان «بر آستان آفتاب» و در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه «حامل پیام و سلام رئیس‌جمهوری به مردم استان مرکزی و شهرستان خمین هستم»، اظهار کرد: این دیار، دیار مشاهیر و فرهنگ است و افتتاح هفته فرهنگی خمین در حقیقت یادآوری اندیشه‌های امام خمینی(ره) در زادگاه امام راحل و گرامیداشت یاد و جانفشانی شهدای این خطه در انقلاب اسلامی، جنگ هشت ساله و جنگ ۱۲روزه بود.

وی با تاکید بر ضرورت نگاه تمدنی و فرهنگی در فرآیند حکمرانی افزود: باور دولت این است که توسعه بدون توسعه فرهنگی ممکن نیست. پیش‌نیاز توسعه فرهنگی، توسعه انسانی است و توسعه انسانی نیز بدون توجه به بازتولید ارزش‌های بنیادین انقلاب معنا پیدا نمی‌کند.

صالحی‌امیری با اشاره به ضرورت ارتقای امید اجتماعی و انسجام ملی تصریح کرد: ایران اسلامی امروز بیش از هر زمانی به امید، انسجام و وفاق نیازمند است. جامعه نیز از دولت، کارآمدی و پاسخ‌گویی می‌طلبد. رئیس‌جمهوری، وزرا و دولتمردان در سراسر کشور همراه با مجلس شورای اسلامی، تمام توان خود را به کار گرفته‌اند تا بخشی از مشکلات و مطالبات مردم را پاسخ دهند. از مردم استان مرکزی نیز به‌خاطر همه کمبودها پوزش می‌طلبم و باور دارم که با همدلی و وفاق می‌توانیم بر مشکلات فائق آییم.

وی در ادامه با بیان اینکه «استان مرکزی از همه ظرفیت‌های لازم برای توسعه برخوردار است»، گفت: خوشبختانه مدیریت استان انگیزه‌مند، جوان و پرتوان است و با سرعت قابل‌توجهی مسیر توسعه را طی می‌کند. در کنار این مدیریت جوان، نمایندگان مجلس نیز با همراهی و همدلی در کنار استان قرار دارند و به آینده این استان خوش‌بین هستم.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت‌های عمیق تاریخی و تمدنی منطقه افزود: باور دارم استان مرکزی یکی از استان‌های پیشتاز در توسعه ملی است. اگرچه بسیاری این استان را با صنعت می‌شناسند، اما مجموعه وزارت میراث‌فرهنگی این خطه را استانی فرهنگی می‌داند. تاریخ و تبار این سرزمین نشان می‌دهد که در حوزه مشاهیر فرهنگی، یکی از برترین استان‌های کشور است و در حوزه فرهنگ و تمدن، قدمتی هفت‌هزارساله دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های این سفر گفت: در جلسه امشب در استانداری درباره سازوکارهای توسعه گردشگری در استان گفت‌وگو خواهم کرد و نتایج این سفر متعاقباً اعلام خواهد شد.

در پایان این مراسم، نمایشگاه توانمندی‌های استان مرکزی نیز با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افتتاح شد.