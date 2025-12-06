پنج‌شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ جلسه‌ی هیئت ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های بانک آینده با حضور اعضا در صندوق ضمانت سپرده‌ها برگزار شد. با تشکیل این هیئت، فرآیند رسمی قیمت‌گذاری دارایی‌ها و تعیین تکلیف آنها وارد مرحله‌ی اجرایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس اعلام بانک مرکزی، طبق مصوبه‌ی ابلاغی، دارایی‌های بانک آینده توسط هیئت کارشناسان رسمی مورد تأیید هیئتی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دادستان کل کشور یا نمایندگان قانونی ایشان قیمت‌گذاری می‌شود.

در این جلسات، اعضای هیئت ارزش‌گذاری، پیش‌نویس شیوه‌نامه‌ی قیمت‌گذاری دارایی‌ها و مراحل کارشناسی و زمان‌بندی ارایه‌ی گزارش‌ها و سازوکار تجمیع اطلاعات و مستندات دارایی‌ها را بررسی کردند.

اعضا هم‌چنین تأکید کردند که تمام مراحل ارزش‌گذاری باید با حداکثر شفافیت، دقت و رعایت حقوق سهام‌داران و عموم مردم انجام شود و گزارش‌های تخصصی به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارایه شود.

این هیئت به‌صورت مستمر جلسات خود را ادامه خواهد داد و نتیجه‌ی ارزش‌گذاری هر دسته از دارایی‌ها پس از تأیید هیئت عالی، اطلاع‌رسانی عمومی و سپس برای اجرا ابلاغ می‌شود.