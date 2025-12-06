پخش زنده
مهلت ارسال آثار سومین دوره پویش سراسری «صباخوانی غزلهای حافظ» تا ۲۰ آذر تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با این اعلام، رادیو صبا اسامی داوران این دوره را نیز معرفی کرد؛ داورانی که از میان چهرههای برجسته و دغدغهمند حوزه زبان و ادب فارسی هستند.
سومین دوره پویش «صباخوانی غزلهای حافظ» که با هدف ترویج خوانش صحیح و عاشقانه غزلهای حافظ برگزار میشود، امسال از کنار آرامگاه این شاعر بزرگ در شیراز آغاز شده است.
علاقهمندان باید یکی از غزلهای دارای واژه «صبا» را بازخوانی کرده و فایل صوتی اثر خود را در سایت رادیو صبا بارگذاری کنند.
آثار برتر در ویژه برنامه شب یلدا معرفی و از صباخوانهای برگزیده تقدیر خواهد شد.
تا کنون حدود سیصد اثر دریافت شده و کیفیت آثار در مقایسه با دورههای قبل افزایش قابل توجهی داشته است.
فایلها حتماً باید با فرمت mp ۳ ارسال شوند ، ارسال فایل صوتی یا ضبط در محیط پر سر و صدا باعث میشود اثر به مرحله داوری نرسد.
شرکتکنندگان در صورت نیاز میتوانند تا پایان مهلت، فایل خود را ویرایش و دوباره بارگذاری کنند.
داوری پویش بر عهده چهرههای برجسته زبان و ادب فارسی مانند دکتر محمدجعفر محمدزاده، رئیس کمیته پاسداشت زبان فارسی؛ مریم رزاقی، معاون صدای مازندران، شاعر و پژوهشگر؛ و امیرهمایون یزدانپور، گوینده و مجری پیشکسوت رادیو و تلویزیون، شاعر، ترانهسرا و ادیب فارسی است.