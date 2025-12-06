پخش زنده
فوقتخصص بیماریهای عفونی کودکان،تفاوت سرماخوردگی، آنفلوآنزا و کرونا را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر محمدصادق رضایی می گوید : سرماخوردگی معمولاً خفیف است و با گلودرد، عطسه، آبریزش بینی، سرفه و تب خفیف همراه میشود. علائم این بیماری معمولاً طی ۳ تا ۷ روز رو به بهبود میرود.
وی افزود : آنفلوآنزا شدت بیشتری دارد و معمولاً با تب بالا، بدندرد شدید و شروع ناگهانی علائم بروز میکند.
به گفته دکتر رضایی کرونا نیز از تب، سرفه خشک و تنگی نفس تا اختلال بویایی و چشایی طیف گستردهای دارد و در افراد با سن بالا یا بیماری زمینهای میتواند به ذاتالریه یا نارسایی تنفسی منجر شود.
این فوقتخصص بیماریهای عفونی کودکان افزود: بسیاری از خانوادهها در تشخیص این سه بیماری دچار سردرگمی میشوند؛ اما توجه به چند نشانه کلیدی کمککننده است:
نشانههای مشترک کرونا و آنفلوآنزا:
تب بالا، بدندرد شدید، سرفههای تحریکی، احتمال تنگی نفس، درگیری همزمان چند عضو خانواده، و گاهی علائم گوارشی یا پوستی.
نشانه اختصاصیتر کرونا:
اختلال بویایی و چشایی (شایعتر از آنفلوآنزا).
نشانههای سرماخوردگی:
عطسه، آبریزش بینی، سرفه، بهبود سریعتر علائم طی ۳-۴ روز و معمولاً تب نداشتن یا تب خفیف.
مهمترین راههای پیشگیری از این بیماری ها ، شستوشوی مکرر و صحیح دستها ، پرهیز از تماس با افراد بیمار و رعایت فاصله در مکانهای شلوغ است.