به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گفت: به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن هشت ویژه‌برنامه از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در استان در حال پیگیری است.

حجت‌الاسلام پیشقدم افزود: دیدار فعالان فرهنگی و اجتماعی و کارکنان ادارات و همچنین دیدار بانوان مدیر ارشد استان با نماینده ولی فقیه در استان، پیش بینی شده است.

وی افزود: سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه، اجرای برنامه‌های تبیینی در رسانه‌های ملی از دیگر برنامه‌های گرامیداشت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در هفته زن و روز مادر درکهگیلویه و بویراحمد است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با بیان اینکه به همین مناسبت از زنان دهه شصتی با محوریت نقش آنان در فرزندآوری و تربیت نسل اثر گذار تجلیل می‌شود، اضافه کرد: برای اولین بار و با هدف حمایت از زنان زندانی جرائم غیرعمد برنامه گلریزان برگزار می‌شود.