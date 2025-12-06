اجرای ویژه برنامههای گرامیداشت هفته زن و روز مادر در کهگیلویه و بویراحمد
به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن ۸ برنامه با مشارکت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گفت: به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن هشت ویژهبرنامه از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در استان در حال پیگیری است. حجتالاسلام پیشقدم افزود: دیدار فعالان فرهنگی و اجتماعی و کارکنان ادارات و همچنین دیدار بانوان مدیر ارشد استان با نماینده ولی فقیه در استان، پیش بینی شده است. وی افزود: سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه، اجرای برنامههای تبیینی در رسانههای ملی از دیگر برنامههای گرامیداشت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در هفته زن و روز مادر درکهگیلویه و بویراحمد است. دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با بیان اینکه به همین مناسبت از زنان دهه شصتی با محوریت نقش آنان در فرزندآوری و تربیت نسل اثر گذار تجلیل میشود، اضافه کرد: برای اولین بار و با هدف حمایت از زنان زندانی جرائم غیرعمد برنامه گلریزان برگزار میشود.