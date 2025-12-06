پخش زنده
برای اجرای طرح نهضت آسفالت شهرستان مبارکه تاکنون ۱۵۰میلیارد تومان هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در بازدید از اجرای عملیات ترمیم روکش آسفالت معابر شهرستان مبارکه گفت: در طرح نهضت اسفالت در این شهرستان، روکش آسفالت برخی از معابر شهر که به اصلاح نیاز دارند تا پایان سال ترمیم و اصلاح میشوند.
مهدی جمالی نژاد افزود: عملیات ترمیم و تراش روکش آسفالت بلوار خلیج فارس به عنوان بزرگترین معبر ورودی شهر مبارکه، به طول ۱۸کیلومتر در حال اجراست.
وی گفت: صنایع باید مسئولیتهای اجتماعی خود را در شهرستانهای خود به خوبی انجام دهند و زیرساختهای مناسب را فراهم کنند.