به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در بازدید از اجرای عملیات ترمیم روکش آسفالت معابر شهرستان مبارکه گفت: در طرح نهضت اسفالت در این شهرستان، روکش آسفالت برخی از معابر شهر که به اصلاح نیاز دارند تا پایان سال ترمیم و اصلاح می‌شوند.

مهدی جمالی نژاد افزود: عملیات ترمیم و تراش روکش آسفالت بلوار خلیج فارس به عنوان بزرگترین معبر ورودی شهر مبارکه، به طول ۱۸کیلومتر در حال اجراست.

وی گفت: صنایع باید مسئولیت‌های اجتماعی خود را در شهرستان‌های خود به خوبی انجام دهند و زیرساخت‌های مناسب را فراهم کنند.