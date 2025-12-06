پخش زنده
مدیر اجرایی و رسانهای تیم فوتبال امید گفت: برنامههای پیشنهادی امیدرضا روانخواه برای آمادهسازی تیم ملی امید پیش از جام ملتهای آسیا تصویب شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،مجید کریمی، مدیر رسانهای تیم فوتبال امید، در گفتوگو با سایت رسمی فدراسیون درباره آخرین وضعیت این تیم پیش از آغاز جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا، اظهار داشت: در جلسه شورای سیاستگذاری و راهبردی تیمهای ملی که یکشنبه هفته گذشته برگزار شد، تمام برنامههای پیشنهادی سرمربی و کادرفنی تیم امید برای دوره آمادهسازی تا شروع مسابقات، به تصویب رسید.
مدیر اجرایی تیم امید افزود: این برنامهها شامل جزئیات مربوط به اردوهای داخلی و خارجی، بازیهای تدارکاتی و روند آمادهسازی تیم در فاصله باقی مانده تا شروع رقابتها است. برنامه نهایی اردوهای تیم امید، شامل جزئیات محل برگزاری، زمانبندی تمرینات و همچنین دیدارهای تدارکاتی، بهزودی از طریق سایت رسمی فدراسیون فوتبال منتشر خواهد شد تا هواداران و جامعه فوتبال در جریان روند آمادهسازی تیم قرار گیرند.
کریمی همچنین از «حمایتهای رئیس فدراسیون فوتبال» قدردانی و توضیح داد: این پشتیبانیها نقش مهمی در فراهم شدن امکانات و شرایط مناسب برای تیم دارد. امیدواریم تیم فوتبال امید با تکیه بر این برنامهریزیها و حمایتها، بتواند در دوره پیشِروی جام ملتهای آسیا عملکرد موفقی ارائه داده و ضمن افتخارآفرینی برای فوتبال کشور، موجب سربلندی جمهوری اسلامی در این عرصه شود.