مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان از شارژ مرحله دوم طرح «یسنا» برای مادران باردار و دارای کودک شیرخوار زیر دو سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، صلواتی اظهار داشت: در این طرح مبلغ ۶۵۰ هزار تومان برای خرید بسته غذایی رایگان به حساب مادران باردار و دارای کودک شیرخوار زیر دو سال به حساب سرپرستان خانوار‌ها واریز شده است.

وی با بیان اینکه بسته غذایی شامل لبنیات، پروتئین، حبوبات، چربی ها، غلات، مغزیجات، میوه جات، سبزیجات و پوشک رایگان است، اظهار داشت: مدت استفاده از این طرح تا دهم دی ماه است و فقط مختص مادران باردار و دارای کودک شیرخوار زیر دو سال است و مشمولین می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های مختلف از مزایای این طرح استفاده کنند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان افزود: خانوار‌ها برای اطلاع از مبلغ اعتبار می‌توانند به برنامه بازوی رسمی کالابرگ (شبکه ملی اعتبار) در پیام‌رسان بله به آدرس @fcs_bot - کد دستوری ۱۴۶۳۵۰۰ - تلفن ۶۳۶۹-۰۲۱ یا مراجعه به نزدیکترین فروشگاه طرف قرارداد برای خرید مراجعه کنند.

صلواتی اظهار کرد: اطلاع از دهک خانوار نیز، با مراجعه به سایت حمایت به نشانی hemayat.mcls.gov.ir میسر است.

به گفته صلواتی، برای مشمولین این طرح، پیامک اطلاع رسانی واریز اعتبار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سرشماره v.refah ارسال شده است.

مرحله قبل این طرح در مرداد ماه سال ۱۴۰۴ انجام شده بود.