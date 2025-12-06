به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد اعلام کرد:در سالروز وفات حضرت ام‌البنین‌(س)، جمعی از علما، فضلای حوزه، طلاب لرستانی مقیم قم و اساتید حوزه و دانشگاه در مسجد امام صادق شهرک صادقیه قم با حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان دیدار کردند.

در آغاز این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین سید حبیب حسینی رئیس مجمع نمایندگان طلاب لرستانی مقیم قم، همدلی و هماهنگی میان نماینده ولی‌فقیه در استان با مجمع نمایندگان و روحانیون لرستانی مقیم قم را مثال‌زدنی عنوان کرد و با اشاره به استقبال مردمی و نهاد‌های تبلیغی بر ضرورت حضور تبلیغی طلاب و فضلای لرستانی در مناطق مختلف استان تأکید کرد.