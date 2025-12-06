در آغاز این نشست حجتالاسلام والمسلمین سید حبیب حسینی رئیس مجمع نمایندگان طلاب لرستانی مقیم قم، همدلی و هماهنگی میان نماینده ولیفقیه در استان با مجمع نمایندگان و روحانیون لرستانی مقیم قم را مثالزدنی عنوان کرد و با اشاره به استقبال مردمی و نهادهای تبلیغی بر ضرورت حضور تبلیغی طلاب و فضلای لرستانی در مناطق مختلف استان تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین لونی نماینده طلاب الیگودرزی مقیم قم هم با مرثیهسرایی و مداحی، یاد حضرتامالبنین (س) را در سالروز وفات این بانوی بزرگوار گرامی داشت.
نماینده ولیفقیه در لرستان هم حضرت امالبنین(س) را «الگوی مادران شهدا» دانست و گفت: حضرت امالبنین(س) بانویی از خاندان اصیل، نجیب و تربیتیافته مکتب ادب و معرفت بود که به دلیل کرامت، نجابت و مقام معنوی، شایستگی همسری امیرالمؤمنین(ع) را یافت.
حجتالاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی با اشاره به اینکه حضرت امالبنین(س) چهار فرزند خود را بدون هیچ شرط و درخواست، در رکاب سیدالشهدا(ع) قرار داد، افزود: این مادر مؤمنه میدانست فرزندانش در مسیر کربلا چه سرنوشتی دارند؛ اما نه تنها مانع نشد،سفارش هم کرد که در حمایت و اطاعت از امام حسین(ع) لحظهای کوتاهی نکنند؛چنین است که نام او تا ابد بر قله وفاداری خواهد ماند.
امام جمعه خرمآباد با یادآوری جایگاه حضرت ابوالفضلالعباس(ع) بیان کرد: ماه بنیهاشم درس وفاداری را تا روز محشر به بشریت آموخت و مادری که چنین فرزندی تربیت کرده، سزاوار است که الگوی همیشه زنده مادران و خانوادههای شهدا باشد.
حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی تأکید کرد:ترویج آموزههای اهلبیت(ع) و معرفی اسوههایی همچون حضرت امالبنین(س) رسالت همیشگی روحانیت بوده و امروزه روحانیون، سخنوران، مبلغان، هیئتداران و موکبداران نقش محوری در جهاد تبیین دارند.
وی با بیان اینکه استان لرستان در جهاد ۱۲ روزه اخیر و در دفاع مقدس جزو استانهای پیشتاز بوده است، افزود: تقدیم ۸۸ شهید در عملیاتهای موشکی، شاهدی بر بصیرت، جهاد،رشادت و جانفشانی فرزندان این دیار همیشه قهرمان برای دفاع از کیان مرز و بوم ایران اسلامی است.
نماینده ولیر فقیهدر لرستان با قدردانی از تلاشهای طلاب و فضلای لرستانی، اساتید و مسئولان فرهنگی، گزارشی از فعالیتهای دفتر نماینده ولیفقیه ارائه کرد.
دیدار طلاب لرستانی مقیم قم با نماینده ولی فقیه در لرستان دیدار طلاب لرستانی مقیم قم با نماینده ولی فقیه در لرستان دیدار طلاب لرستانی مقیم قم با نماینده ولی فقیه در لرستان دیدار طلاب لرستانی مقیم قم با نماینده ولی فقیه در لرستان دیدار طلاب لرستانی مقیم قم با نماینده ولی فقیه در لرستان دیدار طلاب لرستانی مقیم قم با نماینده ولی فقیه در لرستان دیدار طلاب لرستانی مقیم قم با نماینده ولی فقیه در لرستان دیدار طلاب لرستانی مقیم قم با نماینده ولی فقیه در لرستان دیدار طلاب لرستانی مقیم قم با نماینده ولی فقیه در لرستان دیدار طلاب لرستانی مقیم قم با نماینده ولی فقیه در لرستان