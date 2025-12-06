پخش زنده
وزیر جهاد کشاورزی از حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر جهاد کشاورزی گفت: از این پس ارز مورد نیاز واردات برنج از طریق ارز مرکز مبادله تأمین خواهد شد و ارز ترجیحی برای واردات برنج حذف می شود.
وی همچنین درباره گرانی فرآوردههای لبنی اظهار داشت: قیمت شیر خام توسط شورای قیمتگذاری و وزارت جهاد کشاورزی تعیین میشود و چهار قلم محصول لبنی مشمول قیمتگذاری هستند که در اوایل سال جاری افزایش یافتهاند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات نظارتی در صورت تخلف، گفت: در صورت گرانفروشی، نهادهای متولی مانند تعزیرات حکومتی و وزارت جهاد کشاورزی میتوانند وارد عمل شوند.
پروندههای مربوطه بررسی شده و در صورت نیاز، اقدامات نظارتی و پیگیریهای لازم انجام خواهد شد. تعداد پروندههای تشکیل شده نیز اعلام خواهد شد.