دادستان عمومی و انقلاب ایذه از دستگیری یک فروشنده مواد مخدر به همراه انواع مخدر و روان گردان و مهمات جنگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صادق دقیقیان گفت : در پی وصول گزارشی از پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان ایذه مبنی بر شناسایی یکی از فروشندگان مواد‌مخدر، دستور قضایی جهت بازرسی محل وفق مقررات صادر شد.

وی افزود: پس از انجام عملیات غافلگیرانه مأمورین فرماندهی انتظامی شهرستان ایذه در بازرسی از محل‌های منتسب به متهم، مقدار تقریبی ۱۵۰۰ گرم مواد مخدر و روانگردان صنعتی شامل هروئین، مت‌آمفتامین (موسوم به شیشه)، ۵۰۰ گرم گراس، دو کیلوگرم تریاک، یک قبضه سلاح کمری، تعداد ۱۷۸ عدد مهمات سلاح کلت و کلاشینکف و تعداد قابل توجهی آلات استعمال موادمخدر کشف شد.

دقیقیان گفت: در این عملیات تا کنون یک نفر متهم دستگیر شده و تحقیقات تخصصی برای شناسایی کامل ابعاد این شبکه و دستگیری سایر عوامل در حال انجام است.

دادستان ایذه اظهار کرد: برخورد با فروشندگان موادمخدر، از اولویت‌های دادسرای ایذه و فرماندهی انتظامی شهرستان است و هیچ مجرمی از برخورد قاطع قانونی در امان نخواهد بود.