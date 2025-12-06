پخش زنده
معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به آغاز توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی، از ادامه این روند تا نیمه اردیبهشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سعید سیاحی اظهار کرد: توزیع شیر در ۴۰ منطقه آموزشی خوزستان آغاز شده است. شیر در تمام مدارس ابتدایی دولتی، روزانه به جز روزهای تعطیل بین دانشآموزان توزیع میشود.
وی افزود: در این راستا قرارداد طرح توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی برای ۵۹۵ هزار دانشآموز با دو شرکت لبنی منعقد شده است.
معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش خوزستان گفت: یکی از شرکتها لبنی در خوزستان تامین ۱۷ میلیون و ۱۶۰ هزار پاکت شیر برای ۲۶ منطقه آموزشی با ۴۴۰ هزار دانشآموزی در زمانی ۱ آذر تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ را انجام میدهد؛ و شرکت دیگر نیز تامین ۶ میلیون و ۴۵ هزار پاکت شیر برای ۱۴ منطقه با ۱۵۵ هزار دانشآموز را بر عهده دارد.