استان گلستان، نگارستان زیبای شمال ایران، از ۱۵ تا ۲۱ آذرماه میزبان رویداد ملی «ایرانجان» است؛ به همین مناسبت این هفته برنامههای مختلف و متنوعی از شبکه امید به نمایش در خواهد آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه امید در «خانه سبز»، میزبان سه خانواده تهرانی است که با سبکهای زندگی متفاوت وارد رقابتی تازه میشوند.
موضوع رقابتها حول محور کشاورزی خانگی، پرورش پرندگان، صنایع دستی، تولید تنقلات سالم و استفاده بهینه از منابع شکل گرفته است.
تماشاگران در این مستند مسابقه شاهد خواهند بود که هر خانواده با خلاقیت و پشتکار، چگونه میتواند سبک زندگی سبزتری را تجربه کند و ایدههایی برای یک زندگی پایدار به دست آورد.
مجموعه مستند «گلستان نگارستان ایران» از شنبه ۱۵ آذر از ساعت ۱۱:۳۰ به مناطق بسیار زیبا و دیدنی و گردشگری استان گلستان میپردازد.
مستند برنامه «ریحانه» به معرفی یکی از بانوان موفق و حافظ کل قرآن کریم اهل استان گلستان میپردازد ، این مستند چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۹:۰۰ پخش خواهد شد.
مستند «رویای ابریشم» که درباره پرورش کرم ابریشم و تولید پنبه توسط زنان استان گلستان است در روز پنج شنبه ۲۰ آذر ساعت ۲۰:۳۰ به مدت ۳۰ دقیقه به نمایش در خواهد آمد.
مستند «طعم زندگی» به تولید توت فرنگی درروستای شفیع آباد فندرسک در استان گلستان میپردازد و جمعه ۲۱ آذر ساعت ۲۰:۳۰ به مدت ۳۰ دقیقه به نمایش در خواهد آمد.
همچنین مستند «وقتی گفتند نمیشود» در خصوص یک دامپرور که اهل شهر چناران است و در منطقه مرزی گلستان با ترکمنستان زندگی میکند و در حال حاضر در زمینه پرورش شتر مرغ فعالیت دارد، است.
این مستند چهارشنبه ۱۸ آذر ساعت ۲۱:۴۵ به نمایش در خواهد آمد.
مستند «بچههای من» راجع به یک خیر مدرسه ساز در استان گلستان است و پنج شنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۳:۱۵ و مستند «برشی از یک مستند» (شلتوکهای مقاوم) راجع به صرفه جویی در مصرف آب برای کشت برنج در استان گلستان، جمعه ۲۱ آذر ساعت ۱۳:۱۵ پخش خواهد شد.
از دیگر برنامههای این بخش فیلم تلویزیونی «یل فام» (مثل باد) است که داستان این فیلم درباره ایلکان پسر نوجوانی است که رویای قهرمانی در مسابقات کورس اسب سواری را در سر میپروراند.
همچنین برنامه «ایران سرود» که اجرای گروه سرود دختران در شهرستان گالیکش استان گلستان است، روی آنتن میرود.