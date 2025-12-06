وزیرجهاد کشاورزی گفت: بخشی از سیاست‌های گسترده وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل بیماری‌های دامی و کاهش خسارت به دامداران می‌باشد و این امر ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری قزلجه، گفت: پس از شناسایی سویه جدید تب برفکی، کارگروه ملی ویژه‌ای برای مدیریت و کنترل بیماری تشکیل شده و مجموعه‌ای از منابع و مجوز‌های لازم برای تامین تجهیزات واکنش سریع در اختیار این کارگروه قرار گرفته است تا در صورت ورود سویه‌های جدید، واکنش‌ها سریع‌تر و موثرتر باشد.

وی درباره جبران خسارت سویه جدید بیماری تب برفکی در کشور گفت: دامداران ما دام‌های خود را بیمه کرده‌اند و خسارت‌های وارد شده از طریق بیمه قابل پیگیری است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به روند تولید واکسن گفت: خوشبختانه تولید واکسن تب برفکی در داخل کشور آغاز شده و این واکسن هم توسط بخش دولتی و هم بخش خصوصی تولید می‌شود.

نوری قزلجه گفت: این اقدامات نمونه‌ای از آمادگی کشور برای مقابله با بیماری‌های دامی است و تضمینی برای حفظ سلامت دام‌ها و امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.