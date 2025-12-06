البرز توان تأمین بیش از ۵۰ درصد نیازهای کالایی عمان را دارد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: البرز توان تأمین بیش از ۵۰ درصد نیازهای کالایی عمان را دارد و میتواند بهعنوان شریک راهبردی ایران در روابط صنعتی و تجاری با عمان و کشورهای خلیج فارس مطرح شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
وی با اشاره به سفر هیأت اقتصادی استان البرز به هفتمین نمایشگاه بینالمللی صنایع غذایی و ماشینآلات وابسته «اگروفود» در مسقط عمان گفت: این سفر گامی مهم در تقویت روابط صنعتی و توسعه صادرات استان بود و مجموعهای از مدیران اقتصادی، فعالان صنعتی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان را گرد هم آورد.
وی گفت: این سفر «فرصتی راهبردی برای تعاملات جدید، مذاکره با طرفهای تجاری و شناسایی الگوهای نوین همکاری» است و معتقد است حضور هدفمند استان در مسقط، نقطه شروع فصل تازهای از دیپلماسی صنعتی البرز است.
مدیرکل صمت البرز با اشاره به جایگاه صنعتی استان گفت: البرز امروز نهتنها یکی از پنج قطب اصلی صنعت کشور است، بلکه با ۱۲ شهرک صنعتی فعال، ۲۱ ناحیه صنعتی، بیش از ۴۲۰۰ واحد تولیدی، ۴۴۷ شرکت دانشبنیان و ۴۱۸ صادرکننده، ظرفیت ایفای نقش کلیدی در بازارهای منطقهای را دارد.
وی ادامه داد: امسال تعدادی از صنایع غذایی و به ویژه یکی از واحدهای پیشرفته تولید ماشینآلات صنایع غذایی استان البرز در نمایشگاه مسقط حضور داشتند؛ حضوری که «نمایشی از ترکیب توان تولیدی، فنی و صادراتی استان» بود.
انصاری بیان کرد: اگروفود مسقط تنها محل عرضه محصول نبود؛ میدان تحلیل بازار، مذاکره مستقیم با سرمایهگذاران و شناسایی نیازهای واقعی عمان و منطقه بوده است.
یکی از محورهای تخصصی این سفر، بررسی الگوی «تولید مشترک ۷۰-۳۰» بود؛ مدلی که در آن ۷۰ درصد تولید در ایران و ۳۰ درصد تکمیل و بستهبندی در عمان انجام میشود.
انصاری تصریح کرد: این مدل ارزش افزوده محصول ایرانی را در بازار عمان افزایش میدهد و راه صادرات مشترک به بازارهای آفریقایی و خلیج فارس را هموار میکند.
او برای همکاریهای آینده میان البرز و عمان سه مسیر عملیاتی تولید بدون کارخانه برای برندهای عمانی، سرمایهگذاری مشترک در شهرکهای صنعتی البرز و صادرات مشترک و بازصادرات به بازارهای هدف معرفی میکند.
مدیرکل صمت البرز در ادامه به مجموعهای از مزیتهای زیرساختی استان اشاره کرد و گفت: قرار گرفتن البرز در محور اصلی ارتباطات کشور و نزدیکی به پایتخت، تا مسیر حملونقل ۱۲ ساعته تا بندرعباس و سپس انتقال دریایی به عمان و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله این مزیت ها است.
انصاری همچنین فرودگاه بینالمللی پیام، منطقه ویژه اقتصادی پیام، بزرگترین شهرک صنعتی کشور در اشتهارد و نخستین شهرک دارویی ایران را «مزیتهای کمنظیر و قابلاتکا برای سرمایهگذاریهای مشترک» عنوان کرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز اعلام کرد:«استان البرز با ارائه زمین آماده، معافیتهای گسترده، فرآیند صدور سریع مجوزها و حمایتهای کامل، آمادگی دارد سرمایهگذاری مشترک با عمان را در کمتر از یک سال به مرحله عملیاتی برساند. هدفگذاری ما آغاز موج جدید تولید و صادرات مشترک از سال ۲۰۲۶ است.»
وی گفت: هر ابتکاری که بخش خصوصی (از جمله اتاق بازرگانی) در مسیر توسعه صنعتی و گسترش ارتباطات خارجی استان دنبال کند، با حمایت صنعت، معدن و تجارت البرز همراه خواهد بود. وظیفه ما تسهیلگری، صدور مجوزهای قانونی، پشتیبانی اداری و هموار کردن مسیر همکاریهای جدید است و این رویکرد «تعامل واقعی دولت و بخش خصوصی برای توسعه صادرات البرز» است.