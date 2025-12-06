پخش زنده
با مشارکت خیر نیکوکار و بخش دولتی، کلنگ احداث دو باب مدرسه در روستاهای «کراتکتی» و «کردآباد» شهرستان چمستان به زمین زده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عملیات احداث دو باب مدرسه در روستاهای شهرستان چمستان با مشارکت بخش خصوصی و دولتی آغاز شد.
در روستای کراتکتی، کلنگ احداث یک مدرسه ابتدایی با پیشبینی هزینه ۵ میلیارد تومان توسط خیر نیکوکار این روستا، آقای داوودی، به زمین زده شد.
در روستای کردآباد نیز کلنگ احداث یک مدرسه سه کلاسه توسط بخش دولتی بر زمین کوبیده شد.
احداث این مدارس گامی مؤثر در جهت توسعه زیرساختهای آموزشی، کاهش تراکم دانشآموزی و ارتقای کیفیت فضای تحصیل در نواحی روستایی چمستان به شمار میرود.