به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،جدول گروه‌های پسران و دختران ایران پس از رقابت‌های روز اول قهرمانی والیبال دانش‌آموزان زیر ۱۵سال جهان- چین۲۰۲۵ مشخص شد.

پس از پایان روز نخست مسابقات قهرمانی والیبال دانش آموزان جهان تیم پسران ایران در رده دوم و تیم والیبال دختران در جایگاه نخست ایستاد.

در مسابقات روز نخست ،تیم والیبال دانش‌آموزی دختران ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان مقابل هند ۱ بر تری رسید.و در بازی دوم تیم والیبال دختران ایران در رقابت‌های قهرمانی دانش آموزان جهان، اوگاندا ۲ را از پیش رو برداشت.

تیم والیبال پسران ایران در نخستین دیدارش در رقابت‌های قهرمانی دانش آموزان جهان مقابل نیجریه به برتری رسید.

تیم دختران دانش‌آموز ایران فردا یکشنبه در سومین بازی دور گروهی خود به مصاف بلغارستان می‌روند.وتیم والیبال پسران دانش آموز ایران فردا یکشنبه در دومین بازی دور گروهی به مصاف چین ۲ می‌رود.