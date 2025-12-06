دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بابلسر با تأکید بر ضرورت فوری مرمت و بازسازی ساختمان تاریخی شهربانی، نسبت به هرگونه کوتاهی و ترک فعل دستگاه‌های مسئول هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اسماعیل شیرانی با اشاره به وضعیت ناپایدار این بنای ارزشمند گفت: ساختمان تاریخی شهربانی بابلسر، یکی از آثار واجد ارزش معماری، هویتی و تاریخی شهرستان و در زمره اموال فرهنگی است که متأسفانه دچار آسیب جدی شده است. از آنجا که صیانت از میراث فرهنگی و جلوگیری از تضییع حقوق عامه از تکالیف قانونی دادستانی است، نسبت به این موضوع ورود کرده‌ایم.

وی افزود: مرمت آثار تاریخی یک ضرورت فوری است و دستگاه‌ها مکلف هستند اقدامات مؤثر و به‌موقع در این حصوص انجام دهند.

شیرانی ادامه داد: بر همین اساس، با توجه به گزارش‌های واصله، بازدید‌های میدانی، شکایات متعدد مردمی و وضعیت نگران‌کننده این بنای تاریخی، طی نامه‌ای رسمی به تمامی دستگاه‌های مسئول تأکید شد که روند مرمت و حفاظت از این اثر باید بدون هیچ‌گونه مسامحه، اطاله و تأخیر انجام شود و هرگونه ترک فعل یا کوتاهی در این خصوص قابل پذیرش نیست.

دادستان بابلسر با اشاره به پیامد‌های تأخیر در مرمت این سازه تصریح کرد: عدم اقدام مؤثر درخصوص احیا و تثبیت بنا موجب تشدید فرسایش و افزایش نگرانی در میان شهروندان، فعالان اجتماعی و مسئولان محلی شده و نارضایتی‌های گسترده‌ای را در میان افکار عمومی ایجاد کرده است.

شیرانی همچنین خاطرنشان کرد: مطابق ضوابط و تفاهمات پیشین، بخشی از مسئولیت و تعهدات مربوط به حفاظت و مرمت بنا برعهده بانک‌سپه است که طی نامه‌ای رسمی، وظایف و الزامات قانونی نیز ابلاغ شده است.

وی با تأکید بر پیامد‌های حقوقی و قانونی هرگونه کوتاهی گفت: هرگونه تأخیر یا ترک فعل در این حوزه، طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، موجب مسئولیت اداری و قانونی خواهد بود.

شیرانی تصریح کرد: با توجه به اهمیت این اثر تاریخی و حساسیت موجود در جامعه، دادستانی بابلسر موضوع را تا رفع کامل مخاطرات و حصول نتیجه به صورت مستمر مورد نظارت و پیگیری قرار خواهد داد.