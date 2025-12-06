به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهشید عصار اظهار کرد: این پویش با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره نقش نان کامل در سلامت جامعه، پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر و اصلاح الگوی مصرف نان در خانواده‌ها اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه نان یکی از اصلی‌ترین اقلام مصرفی مردم ایران است، افزود: متأسفانه عادت به مصرف نان‌های سفید و کم‌سبوس در سال‌های اخیر، خطر ابتلاء به دیابت، چاقی و بیماری‌های قلبی و عروقی را افزایش داده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول در ادامه با بیان اینکه نان سالم، نان کامل و سبوس‌دار است، تصریح کرد: مصرف نان کامل به دلیل داشتن فیبر بالا، ویتامین‌های گروه B و املاح ضروری، به بهبود عملکرد دستگاه گوارش، کنترل قند خون، پیشگیری از یبوست و ایجاد احساس سیری طولانی‌تر کمک می‌کند.

عصار با اشاره به شیوع ۶۲ درصدی اضافه وزن و چاقی در بزرگسالان بالای ۱۸ سال شهرستان دزفول، تاکید کرد: ویژگی‌های مفید نان کامل می‌تواند سبب کمک به کنترل وزن و جلوگیری از اضافه وزن و چاقی شود به شرطی که نان‌های سبوس‌دار سالم در سبد غذایی خانوار، جایگزین نان‌های کم ارزش‌تر گردند.

وی با بیان اینکه سلامت جامعه از سبد غذایی آغاز می‌شود و نان کامل، نقطه شروع یک تغذیه سالم است، عنوان کرد: مردم با انتخاب نان کامل، نه تنها انتخابی سالم‌تر برای سفره خود خواهند داشت، بلکه با اصلاح عادات و الگوی غذایی به ویژه در کودکان، گامی مؤثر جهت پیشگیری از بیماری‌های مزمن و ارتقای سلامت خانواده بر می‌دارند.

این پویش از ۱۵ تا ۳۰ آذر ماه همزمان با سراسر کشور، در شهرستان دزفول اجرا خواهد شد.