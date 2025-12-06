تنها راه مقابله با بحران ها افزایش آمادگی و مهارت‌ آموزی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل آموزش‌ و پرورش خراسان رضوی در بیست‌ و هفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با تأکید بر ضرورت آمادگی مستمر مدارس در برابر مخاطرات طبیعی، زلزله را جدی‌ ترین تهدید برای استان دانست.

مصطفی اسدی افزود: بخش قابل توجهی از خراسان رضوی روی گسل‌ های فعال قرار دارد، بنابراین آگاهی و تمرین مهارت‌ های ایمنی باید به یک رفتار فراگیر و پایدار تبدیل شود.

اسدی با اشاره به اینکه دانش‌ آموزان مهم‌ ترین هدف و عامل انتقال آموزش‌ های ایمنی در جامعه هستند، اظهار کرد: آموزش‌ هایی که در مدرسه آموخته می‌ شود، به خانواده و محیط اجتماعی منتقل خواهد شد و می‌ تواند در لحظه وقوع حادثه از جان افراد محافظت کند.

به گفته وی، نهادینه‌ سازی این مهارت‌ ها همان نقشی را دارد که سال‌ ها قبل مدارس در فرهنگ‌ سازی استفاده از کمربند ایمنی ایفا کردند.

مدیرکل آموزش‌ و پرورش با بیان اینکه تمرین‌ های عملی مانند مانور زلزله، مؤثرترین شیوه تثبیت آموزش در ذهن دانش‌ آموزان است، افزود: «مدرسه نخستین محیط یادگیری ایمنی است و این آموزش‌ ها باید به خانه و دیگر محیط‌ های زندگی نیز گسترش یابد تا هنگام حادثه هر فرد بداند کجا پناه بگیرد و چگونه از خود محافظت کند.»

اسدی همچنین با اشاره به تجربه اخیر استان در مدیریت وضعیت‌ های اضطراری، تأکید کرد که بحران‌ ها بدون پیش‌ زمینه رخ می‌ دهند و تنها راه مقابله با آن‌ ها افزایش آمادگی، تمرین و مهارت‌ آموزی مداوم است.

وی خاطرنشان کرد: استمرار مانورهای آموزشی و بروزرسانی مهارت‌ های دانش‌ آموزان و کادر مدارس، ضرورتی است که می‌ تواند نقش آموزش‌ و پرورش را در ارتقای ایمنی و کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی تقویت کند.