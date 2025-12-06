به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در بخشی از متن پیام سیدعباس صالحی آمده است: «نسل کودک و نوجوان، آینۀ روشن آیندۀ هر جامعه و روشن‌کنندۀ چشم‌انداز تعالی فرهنگی و انسانی است، ذهن جست‌وجوگر، تخیل درخشان و روح خلاق این نسل، مسئولیتی خطیر و در عین حال سرشار از امید و انگیزه را به همراه دارد و هنر تئاتر کودک و نوجوان، زبان بی‌بدیل احساسات و اندیشه‌هاست و در این مسیر نقشی کم‌نظیر ایفا می‌کند.

امیدواریم در سی‌اُمین جشنوارۀ بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، با ثمر رسیدن تلاش‌های خستگی‌ناپذیر هنرمندان، شاهد کارکرد‌های گسترده این هنر سترگ باشیم. این مهم پلی است میان رؤیا و واقعیت، آموزش و لذت، فردیت و جامعه.

شعار این جشنواره، «کودک امروز، روایت تازه، صحنۀ فردا»، اشاره‌ای است به نویدبخش بودن روایت‌های نو برای آینده‌ای روشن و امیدآفرین، یقین داریم که آفرینش‌های هنری این عرصه، فرصت‌های کم‌مانند است برای شکوفایی استعداد‌ها و توسعۀ ذهنی و عاطفی کودکان و نوجوانان و بستری است برای تحکیم هویت ملی، دینی و انسانی.»

سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان از ۱۵ تا ۲۰ آذر به دبیری آزاده انصاری در شهر همدان در حال برگزاری است.