در حاشیه اجلاس سراسری روسای واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی در اهواز، تفاهمنامه همکاری مشترک میان دانشگاه جامع علمی کاربردی و استانداری خوزستان به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با هدف گسترش همکاریهای علمی، آموزشی، مهارتی و فناوری و بهرهگیری سازمانیافته ، تفاهمنامه میان سید محمدرضا موالیزاده استاندار خوزستان و دکتر محمدعلی اکبری، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در حاشیه اجلاس روسای مراکز علمی کاربردی امضا شد.
این تفاهمنامه با موضوعات بهرهمندی سازمانیافته از ظرفیتها و توانمندیهای طرفین به منظور توسعه همکاریهای علمی، آموزشی، فناوری، مهارتی و فرهنگی دو مجموعه، اجرای دورههای آموزشی مقطعدار و کوتاهمدت با همکاری مراکز تحت پوشش دانشگاه در استان و بهبود و ارتقای مهارتها و تواناییهای شاغلین و متقاضیان مشاغل از طریق برگزاری آزمونهای صلاحیت حرفهای تنظیم شده است.
از اهداف امضای این تفاهمنامه که میان دانشگاه جامع علمی کاربردی و استانداری خوزستان به امضا رسید، میتوان به همکاری با دستگاههای اجرایی استان جهت ارتقای دانش و مهارتهای سازمانی و تخصصی نیروی انسانی، مشارکت و همکاری در تدوین و بازنگری دورههای آموزشی و مهارتی کوتاهمدت مورد نیاز، توسعه و ارتقای آموزشهای علمی کاربردی و مهارتی مقطعدار متناسب با نیاز بازار کار و صنایع مستقر در استان اشاره کرد.