بیش از ۲۰۰ سنگ تاریخی و با ارزش هنری مجموعه تخت فولاد شناسایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فولاد شهرداری اصفهان با اشاره به اهمیت سنگهای این مجموعه گفت: این سنگها از نظر هنر حجاری و خوشنویسی هویت دار شده و بخشی از میراث ملموس و ناملموس تخت فولاد شمرده میشود و حفظ و نگهداری آنها از وظایف اصلی مجموعه است.
ابراهیم عمرانی با بیان اینکه از دو ماه گذشته طرح پژوهشی شناسایی و ثبت شناسنامه سنگهای تخت فولادآغاز شده است، افزود: تاکنون بیش از ۲۰۰ سنگ با ارزش تاریخی و هنری شناسایی شده و فرآیند شناسنامهدار کردن آنها با همکاری محققان و پژوهشگران آغاز شده است واین مطالعات به ما امکان میدهد تا مقدمه ایجاد موزهها و نمایشگاههای موضوعی در مجموعه فراهم شود.
وی ادامه داد: عملیات احداث نمایشگاه سنگ مشاغل همراه با طرح شناسایی و شناسنامهدار کردن سنگها پیش رفته و پیش بینی میشود، تا پایان فروردین ۱۴۰۵ این نمایشگاه در تخت فولاد رونمایی شود تا بازدیدکنندگان با ظرفیتهای گردشگری و میراث ناملموس مجموعه آشنا شوند.
عمرانی گفت: گامهای بعدی طرح شامل طبقهبندی و واکاوی سنگها و ایجاد موزههای کوچک یا نمایشگاه دائمی با موضوع سنگ است، تا حفاظت و معرفی میراث تاریخی و هنری تخت فولاد به بهترین شکل انجام شود.