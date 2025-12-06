به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند در این خصوص اظهار کرد: ماموران شهرستان ایذه در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی مرجع قضایی حین کنترل خودرو‌های عبوری محور دهدز - ایذه به ۲ دستگاه کامیون باری مشکوک و آنان را متوقف کردند.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش تقریبی کالا‌های کشف شده را ۲۱ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند و در این راستا ۲ نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و خودرو‌ها نیز به پارکینگ منتقل شدند.

پیش از این نیز در آبان ماه سال جاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان از شناسایی و توقیف سه دستگاه کامیون باری با کشف ۳۶ هزار کیلو گرم شلتوک قاچاق در شهرستان ایذه خبر داده بود.