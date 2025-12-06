به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر با برنامه ریزی‌های دقیق و تلاش شبانه روزی تلاش‌های خوبی در راستای کشف مواد مخدر و برخورد با سوداگران مرگ داشتند.

سردار حسین بساطی افزود: مأموران انتظامی در هشت ماه سال جاری موفق شدند با چندین عملیات منسجم و دقیق در استان، بیش از ۱۰ تُن انواع مواد مخدر را کشف کنند، که این رقم چهار درصد بیشتر ازمدت مشابه سال قبل در استان است.

وی از افزایش ۱۱ درصدی دستگیری‌های قاچاق مواد مخدر در این مدت خبرداد و گفت: در این خصوص ۲۴ باند قاچاق مواد مخدر منهدم و ۳۸۰ دستگاه خودرو سبک و سنگین از متهمان توقیف شده است.