مدیر حج و زیارت گیلان از آغاز نام نویسی قطعی متقاضیان حج تمتع سال ۱۴۰۵ در استان که مبلغ پیش پرداخت را واریز کرده‌اند، از امروز ۱۶ آذر، همزمان با سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ وحید اسکندری گفت: نام نویسی از متقاضیان گیلانی حج تمتع سال ۱۴۰۵ که مبلغ اولیه پیش ثبت نام خود را پرداخت کرده‌اند، از ساعت ۱۰ صبح امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۴ در سامانه سازمان حج و زیارت به نشانی my.haj.ir، همزمان با دیگر استان‌ها آغاز شد.

وی با بیان اینکه اولویت نام نویسی با متقاضیانی است که در ۱۰ روز نخست پیش ثبت نام وجوه اولیه حج تمتع را پرداخت کرده‌اند، افزود: بقیه متقاضیان هم از روز دوشنبه ۱۷ آذر برای تکمیل ثبت نام خود به سامانه سازمان حج و زیارت کشور مراجعه کنند.

مدیر حج و زیارت گیلان گفت: بر اساس انتخاب شهر در موقع پیش ثبت نام، نام نویسی قطعی و نهایی در شهر‌های رشت، لاهیجان و تالش انجام می‌شود.

وحید اسکندری از متقاضیان گیلانی خواست برای تعیین کاروان‌های خود، هر چه زودتر با مراجعه به سامانه my.haj.ir ثبت نام خود را قطعی و با انجام معاینات، تاییدیه پزشکی خود را دریافت کنند.

وی گفـت: هزینه هر زائر خانه خدا در سفر حج تمتع سال ۱۴۰۵، بر اساس انتخاب گروه قیمتی مسکن در مکه و مدینه، بین ۳۵۱ تا ۳۷۱ میلیون تومان متغیر است.

مدیر حج و زیارت گیلان با اشاره به اینکه اعزام همه کاروان‌های حج تمتع استان از فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت انجام می‌شود، اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده، اعزام کاروان‌های حج تمتع گیلان مدینه قبل است و تاریخ حدودی ورود به مدینه ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ تعیین شده است.