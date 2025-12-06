زیرساخت های برگزاری انتخابات به موقع و بدون اختلال آماده شده است
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: تمام تلاشها برای اطمینان از برگزاری انتخابات به موقع و بدون اختلال انجام شده و بخش عمده آن مربوط به نگهداری و آمادهسازی زیرساختها با رویکردی پایدار و بلندمدت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، علی زینی وند روز شنبه در نشست هماهنگی فعالیتهای انتخابات در استان البرز گفت: با وجود مشغلههای فراوان، همکاران ما با دقت و مسئولیتپذیری، بخش عمده زیرساختهای لازم برای برگزاری انتخابات را آماده کردند. این اقدامات جهادی و دقیق، تضمینکننده برگزاری سالم و امن انتخابات برای کشور است.
معاون سیاسی وزیر کشور، بر اهمیت روند سریع و دقیق آمادهسازی زیرساختها تأکید کرد و گفت: تمام اقدامات با همکاری دبیرخانه شورای امنیت و مراجع ذیربط انجام شده است. بخش حراست وزارت کشور نیز نقش مؤثری در همراهی با فرآیند انتخابات داشته و نظارت مستمر بر فعالیتها صورت گرفته است.
آمادهسازی زیرساختهای برگزاری انتخابات البرز نمونه مسئولیتپذیری است
قائم مقام وزیر کشور نیز در نشست هماهنگی فعالیتهای انتخابات پیشرو در البرز، از تلاشهای گسترده مسوولان و کارشناسان برای آمادهسازی زیرساختهای لازم تقدیر کرد و آن را نمونهای موفق از همکاری جهادی خواند.
علی اکبر پور جمشیدیان افزود: امنیت، یکی از اولویتهای اصلی ماست و تمام تدابیر لازم توسط ستاد امنیت انتخابات و همکاری دستگاههای انتظامی و امنیتی در این مجموعه پیشبینی و اجرا شده است.
پورجمشیدیان از تمامی دستاندرکاران تقدیر کرد و اظهار داشت: امیدواریم با تدابیر اندیشیده شده، انتخابات آینده کشور با آرامش و امنیت کامل برگزار شود.