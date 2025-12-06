پخش زنده
وزیر تحصیلات عالی افغانستان امروز در صدر هیئت علمی به ایران سفر کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ حافظ ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان امروز در خبری از طریق ایکس اعلام کرد: ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی افغانستان در صدر هیئتی به دعوت رسمی جمهوری اسلامی ایران عازم ایران شد.
قرار است وزیر تحصیلات عالی ضمن دیدار و گفتوگو با مقامهای ایرانی درباره گسترش روابط علمی، از دانشگاههای مختلف ایران بازدید کند.
جمهوری اسلامی ایران در عرصههای علمی و فرهنگی روابط خوبی با افغانستان دارد.
ایران سالانه صدها بورس تحصیلی را در مقاطع مختلف به افغانستان اختصاص میدهد.