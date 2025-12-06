به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، روابط عمومی شرکت گاز استان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: جهت توسعه شبکه گازرسانی، گاز مناطق بلهزار پایین (خیابان سعیدی و کوچه‌های منشعب این خیابان) روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۰ ساعت در صورت مساعد بودن هوا قطع می‌شود؛ لذا خواهشمند است در طول مدت قطع گاز از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند و ضمن پیش بینی تمهیدات لازم شیر گاز بعد از کنتور خود را بسته نگه دارند و تا وصل مجدد گاز توسط ماموران این شرکت از دستکاری سیستم‌های خود خودداری کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۱۹۴ تماس بگیرند.