

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،حجت‌الاسلام مصطفی رستمی در مراسم امضای تفاهم‌نامه اعطای وام قرض‌الحسنه دانشجویان مشرف به حج با یکی از بانک‌های کشور به تشریح دستاورد‌های فرهنگی و معنوی انقلاب اسلامی در محیط آموزش عالی کشور پرداخت و تأکید کرد: یکی از برکات اصلی نظام، امکان بروز و جلوه‌گری مظاهر ارزشمند دین و معنویت در فضای عمومی جامعه است که این امر در دانشگاه‌ها و در میان نخبگان کشور نمود بیشتری پیدا کرده است.

رستمی بیان کرد: آن زمانی که دانشگاه وارد ایران و تأسیس شد، بسیاری از برنامه‌ریزان در نظام طاغوت، دانشگاه را به عنوان کارخانه تولید خدمتگزار و کارشناس برای نظام سلطه غربی‌ها تصور می‌کردند. طبیعی بود که در آن فضا، آنچه نباید دیده می‌شد، مظاهر دینی بود و به همین دلیل جریان‌های دیندار با سختی در فضای دانشگاهی زیست می‌کردند.

وی در ادامه به نقل قولی تاریخی استناد کرد و گفت: در خاطرات مهم نخست‌وزیر و وزیر دربار شاه (علم) ذکر شده است که اعلی حضرت به وی گلایه می‌کردند که اخیراً در دانشگاه‌ها خانم‌های باحجاب دیده می‌شود و این قابل قبول نیست؛ این نشان‌دهنده نگاه آن دوران بود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود:، اما انقلاب اسلامی به دنبال عدالت بود و یکی از مظاهر عدالت این است که هر چیزی از ظرفیت خودش به درستی استفاده و در جای خودش قرار بگیرد. امروز دانشگاه‌ها یکی از حوزه‌های جلوه‌گری مظاهر عالی دینداری است؛ هیئت‌های با برکت دانشجویی، اعتکاف‌های دانشجویی، نماز‌های جماعت دانشگاه‌ها، مجموعه‌های تشکل‌های انقلابی و بسیج و علمی و فرهنگی، و زیارت‌ها و تشرف‌ها به عتبات عالیات، اردو‌های مشهد و زیارت‌های خانه خدا و حرم پیامبر (ص) از جلوه‌های ارزشمندی است که فضای دانشگاهی استقبال زیبایی از آن دارد.

رستمی به آمار بالای متقاضیان تشرف به اماکن متبرکه اشاره کرد و گفت: در رابطه با ۸۰۰۰ سهمیه نمره دانشگاهیان که از سوی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت در اختیار دانشگاه‌ها قرار داده شده بود، ما در مرحله اول ۱۲۲ هزار متقاضی ثبت نام کردند و با مراحل تکمیلی، مجموعاً ۱۳۰ هزار نفر متقاضی تشرف بودند برای ۸۰۰۰ کرسی. این آمار نشان می‌دهد که یک جریان معنادار و پر استقبال نسبت به تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته، وجود دارد.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها در ادامه، از تلاش‌های صورت گرفته در مسیر اعتلای نظام اسلامی قدردانی کرد و اظهار داشت: این تلاش‌ها نشان دهنده خدمتگزاری به بخش محروم و نیازمند کشور بوده است، یکی از رسالت‌های اصلی نظام اسلامی، رفع مظاهر فقر و تبعیض در فضای کشور است.

رستمی در پایان ابراز امیدواری کرد؛ ظرفیت‌های موجود در نظام اسلامی، به ویژه در حوزه‌های مهمی، چون دانشگاه و نخبگی، همواره پای کار نیاز‌های اساسی کشور قرار گیرند.