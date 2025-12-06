پخش زنده
بررسی روند معاملات قراردادهای آتی بورس کالای ایران درهفته منتهی به ۱۴ آذرماه نشان میدهد که در هفته گذشته ارزش معاملات بازار آتی به بیش از یک هزار میلیارد تومان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از کالاخبر ، در هفته گذشته ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ قرارداد آتی به ارزش یک هزار میلیارد تومان منعقد شد. بیشترین حجم و ارزش معاملات نیز به روز ۱۰ آذرماه اختصاص یافت به طوری که در این روز ۲۷ هزار و ۳۹۴ قرارداد به ارزش بیش از ۲۹۵ میلیارد تومان منعقد شد.
هم اکنون در بازار آتی بورس کالای ایران، قراردادهای آتی صندوق طلا و زعفران فعال است.