به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از کالاخبر ، در هفته گذشته ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ قرارداد آتی به ارزش یک هزار میلیارد تومان منعقد شد. بیشترین حجم و ارزش معاملات نیز به روز ۱۰ آذرماه اختصاص یافت به طوری که در این روز ۲۷ هزار و ۳۹۴ قرارداد به ارزش بیش از ۲۹۵ میلیارد تومان منعقد شد.



هم اکنون در بازار آتی بورس کالای ایران، قراردادهای آتی صندوق طلا و زعفران فعال است.