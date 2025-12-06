پخش زنده
امروز: -
سازمان ملی زمین و مسکن از تخصیص بیش از ۱۴۰ هزار واحد مسکونی به مشمولان قانون جوانی جمعیت خبر داد که نیمی از این واحدها به خانوادههای دارای سه و چهار فرزند واگذار شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، تقی رضایی، عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، اعلام کرد که از مجموع ۱۴۰ هزار و ۱۳۱ واحد مسکونی، ۷۷ هزار واحد به صورت قطعی به خانوادههای دارای سه و چهار فرزند اختصاص یافته است.
این اقدام در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام شده است.
رضایی تأکید کرد که سازمان ملی زمین و مسکن تمام ظرفیت خود را برای اجرای این قانون به کار گرفته است.
وی افزود: هدف اصلی قانون، جوانسازی ساختار جمعیتی کشور است.
با اجرای این طرح، انتظار میرود دسترسی خانوادههای پرجمعیت به مسکن تسهیل شود.