سازمان ملی زمین و مسکن از تخصیص بیش از ۱۴۰ هزار واحد مسکونی به مشمولان قانون جوانی جمعیت خبر داد که نیمی از این واحد‌ها به خانواده‌های دارای سه و چهار فرزند واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، تقی رضایی، عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، اعلام کرد که از مجموع ۱۴۰ هزار و ۱۳۱ واحد مسکونی، ۷۷ هزار واحد به صورت قطعی به خانواده‌های دارای سه و چهار فرزند اختصاص یافته است.

این اقدام در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام شده است.

رضایی تأکید کرد که سازمان ملی زمین و مسکن تمام ظرفیت خود را برای اجرای این قانون به کار گرفته است.

وی افزود: هدف اصلی قانون، جوان‌سازی ساختار جمعیتی کشور است.

با اجرای این طرح، انتظار می‌رود دسترسی خانواده‌های پرجمعیت به مسکن تسهیل شود.