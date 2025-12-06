به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کانال تلگرامی الرساله؛ در طول ۲۴ ساعت گذشته، پیکر شش شهید فلسطینی به همراه ۱۵ زخمی به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند. از این شش شهید یک نفر به تازگی به شهادت رسیده و پیکر پنج نفر دیگر از زیر آوار‌های مناطق بمباران‌شده بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت غزه در ادامه هشدار داد که این آمار نهایی نیست، زیرا تعداد دیگری از قربانیان همچنان زیر آوار منازل تخریب‌شده و در جاده‌ها باقی مانده‌اند و نیرو‌های امداد و نجات تاکنون موفق به دسترسی به آنها نشده‌اند.

این گزارش جزئیاتی از وضعیت پس از برقراری آتش‌بس در تاریخ یازدهم اکتبر ۲۰۲۵ ارائه می‌دهد. از زمان آغاز این توقف درگیری‌ها تاکنون، ۳۶۷ فلسطینی به شهادت رسیده و ۹۵۳ نفر مجروح شده‌اند. همچنین، عملیات آواربرداری منجر به بیرون کشیدن پیکر ۶۲۴ فلسطینی از زیر آوار شده است.

در مجموع و از آغاز عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، تاکنون ۷۹ هزار و ۳۵۴ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند و بیش از ۱۷۱ هزار نفر نیز در این مدت مجروح شده‌اند.