به مناسبت روز جهانی معلولان، از خیرین، مربیان و معلولان موفق در استان همدان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مشاور رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در این مراسم با اشاره به شعار امسال روز جهانی معلولان با محور «ترویج آموزش فراگیر برای توسعه اجتماعی» گفت: توجه به آموزش، توانمندسازی و فراهم کردن فرصت‌های برابر تحصیلی و شغلی برای افراد دارای معلولیت، یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورهاست.

رحیم مرادی با تاکید بر سه محور اصلی سازمان ملل، ریشه‌کنی فقر، اشتغال پایدار و مشارکت اجتماعی افزود: سیاست آموزش و پرورش استثنایی بر ادغام آموزشی و اجتماعی است تا افراد دارای نیاز‌های ویژه از همان ابتدا در محیط‌های واقعی تحصیل، کار و تصمیم‌گیری حضور داشته باشند.

آیت الله شعبانی موثقی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان هم گفت: برخی از امکاناتی که باید در اختیار کودکان قرار گیرد، به دلیل تعطیلی یا تغییر کاربری مجموعه‌ها قابل استفاده نیست و حتی در برخی مکان ها مسائل ایمنی نیز رعایت نشده است که باید با استفاده صحیح از امکانات دولتی و شهری، شرایط مناسب و ایمن برای این کودکان فراهم شود.