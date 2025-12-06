بازی ساز و فعال حوزه بازی‌های رایانه‌ای گفت: صنعت بازی‌سازی ایران، که روزی پتانسیل بالایی برای رشد و اشتغال‌زایی داشت، این روز‌ها با چالشی جدی به نام «مهاجرت نیروی انسانی» مواجه است و اگر مسیر فعلی ادامه یابد، این صنعت به حالت آماتور باقی خواهد ماند.

علی افروغه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: چندسالی است که بازی‌های قدیمی در صدر جدول فروش قرار دارند و ورود بازی‌های جدید به بازار کم شده است که از مهمترین دلایل این موضوع، مهاجرت گسترده نیرو‌های متخصص از صنعت بازی‌سازی، ضعف ارزش پول ملی، کارمزد‌های سنگین بازار‌های (استورهای) داخلی و محدودیت‌های دسترسی به منابع بین‌المللی است.

وی افزود: ضعیف شدن ارزش پول ملی باعث شده فعالیت در خارج از کشور برای بازی‌سازان از نظر مالی جذاب‌تر باشد و بسیاری از نیرو‌های متخصص ترجیح می‌دهند از ایران مهاجرت کنند تا درآمد بهتری داشته باشند.

فعال حوزه بازی‌های رایانه‌ای گفت: تیمی که هزینه ساخت و تبلیغات را متحمل می‌شود، پرداخت ۳۰ درصد کارمزد دیگر برایش قابل قبول نیست. این سیاست مانع رشد بازی‌سازان، به خصوص تازه‌کارها، می‌شود.

وی به سختی انتشار آثار تیم‌های کوچک در بازار‌های جهانی به دلیل تحریم‌ها اشاره کرد و از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای خواست تا سازوکاری برای استفاده تیم‌های جوان از سرویس‌های بین‌المللی فراهم کند.

این بازی ساز با اشاره به پتانسیل بالای این صنعت برای ارزآوری آسان، تصریح کرد: بازی به راحتی قابل صادر شدن است و می‌تواند درآمدزایی و اشتغال‌زایی کند.

افروغه بر لزوم ایجاد سازوکاری برای تعامل بیشتر بین بازی‌سازان و استریمر‌ها تاکید کرد و گفت: استریمر‌ها تاثیر زیادی بر انتخاب نسل جوان دارند. باید بازی‌های ایرانی بیشتر از این طریق معرفی شوند تا کاربران وفادار جذب کنند.

او محدودیت دسترسی به منابع آموزشی جهانی مانند یوتیوب را مانعی بزرگ برای رشد نوجوانان علاقه‌مند به این حوزه دانست و گفت: یک نوجوان ۱۵ ساله برای یادگیری نباید مجبور به استفاده از فیلترشکن باشد. این موضوع هم ریسک دارد و هم مانع از رشد استعداد‌ها می‌شود.

فعال حوزه بازی‌های رایانه‌ای از شورای رقابت خواست تا در کارمزد ۳۰ درصدی استور‌های داخلی بازنگری کرده و آن را به نفع بازی‌سازان تعدیل کند تا از بازی ساز‌های تازه کار حمایت شود. متاسفانه چند سالی است که این صنعت نحیف شده و امیدوارم با مدیریت چالش‌ها، دوباره جان بگیرد.