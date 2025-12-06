به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در میز اقتصاد امروز به بررسی جزئیات مصوبه نرخ سوم بنزین و تنوع سبد سوخت عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، سعید رحمان سالاری، مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و مصطفی سعیدی کارشناس انرژی پرداخته شد.

در ابتدای این نشست عباس باصفا مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت: هم اکنون ۲۵ میلیون کارت سوخت برای خودرو‌های شخصی و سواری داریم و همچنین۶ میلیون مربوط به موتور سیکلت است که در مجموع ۳۱ میلیون کارت هوشمند سوخت داریم که از این تعداد ۲۵ میلیون کارت سوخت دارای تراکنش فعال هستند.

وی ادامه داد: استفاده از نرخ یک کارت‌های شخصی تقریبا ۸۰ درصد به ۲۰ درصد است و نرخ دوم هم کمتر استفاده می‌کنند به طوری که استفاده کارت آزاد جایگاه بیشتر است، بعداز مصوبه هیئت وزیران ظرفیت تولیدمان از تقاضا ۳ برابر افزایش پیدا کرده به طوری که از ۱۲ هزار کارت سوختی که درخواست می‌شد در طول روز امروز به ۳۶ هزار کارت در روز درخواست ثبت می‌شود، ما در کمتر از ۱۰ روز کارت سوخت هوشمند را تحویل می‌دادیم الان ظرفیت تولید را افزایش داده‌ایم اگر درخواست کارت سوخت از طریق سامانه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی باشد، فرآیند صدور آن سریعا انجام می‌شود ولی اگر از طریق پلیس +۱۰ باشد تقریبا ۴۰ روز است.

به گفته مدیر سامانه هوشمند سوخت، همچنین روزانه ۳۵ تا ۴۰ هزار کارت سوخت تولید می‌شود.

باصفا افزود: خودرو‌های دوگانه سوز سهمیه نرخ دوم آنها بیشتر است یعنی تاکسی‌ها ۲۹۰ لیتر می‌گیرند به طوری که سهمیه نرخ دوم نصف و به ۵۰ درصد کاهش میابد یعنی اگر خودرویی تا امروز ۳۰۰ لیتر دریافت می‌کرد بعد از این‌مصوبه به ۱۵۰ لیتر می‌رسد.

وی بیان کرد: سهمیه خودرو‌های تاکسی‌ها تقریبا ۳۲۳ هزار دولتی ۱۸۰ هزار، سواری ۲۱ میلیون، موتور سیکلت ۶ میلیون، وانت ۲ میلیون ۶۴۳ و خودرو‌های دیگر نیز مانند خارجی ۱ میلیون، خودرو‌های مناطق ازاد نیز ۱۰۰ هزارتا می‌باشد، از ۶۵۰ هزار خودرو وارداتی در کشور به محض اجرای مصوبه سهمیه سوختشان قطع می‌شود.

تا امروز کارت سوخت برای VIN خودرو صادر می‌کردیم اگر مالکی بیش از یک خودرو به نام آن باشد در یک سایتی که طراحی شده مالک در آن خودرو خود را انتخاب و سهمیه یارانه‌ای را تایید و دو خودرو دیگر کارت سوختشان ابطال و مجدد درخواست کارت هوشمند سوخت می‌دهند ولی با نرخ ۳ یعنی ۱۶۰ لیتر ۵ هزار تومانی است.

باصفا بیان کرد: تحت هیچ شرایطی انتقال سوخت به کارت دیگر وجود ندارد و ۳۶۰ لیتر ذخیره نرخ اول می‌توان انجام داد، خودرو‌های نو شماره طبق مصوبه ابلاغ شده از زمان اجرا تاریخ سند آن برای ما مهم است، خودرو‌های دست دومی که رد وبدل می‌شوند هیچ تغییری در سهمیه سوخت آن نمی‌شود.

مدیر سامانه هوشمند سوخت با تأکید بر این نکته که در هنگام انتقال خودرو، هویت مالک جدید بر اساس شماره شناسایی وسیله نقلیه (VIN) بررسی می‌شود، اعلام کرد که این موضوع ارتباطی به نام ثبت‌شده روی کارت سوخت ندارد. به همین دلیل، در صورتی که فردی مالک خودرو باشد، حتی اگر نام شخص دیگری روی کارت سوخت درج شده باشد، نیازی به تعویض کارت سوخت وجود ندارد.

باصفا تصریح کرد که این موضوع منجر به ثبت تعداد زیادی از درخواست‌های غیرضروری شده است. بنابراین، اطمینان می‌دهیم که مردم نیازی به پرداخت هزینه، انتظار در صف یا دریافت کارت جدید ندارند؛ زیرا کارت فعلی آنها همچنان معتبر بوده و هیچ مشکلی برای دریافت سوخت و شارژ ماهانه وجود ندارد. همچنین، خودرو‌های وارداتی، دولتی و آزاد نیازی به تعویض کارت سوخت ندارند.

وی بیان کرد: موتورسیکلت‌ها طبق روال گذشته است.

باصفا افزود: مابه التفاوت نرخ دوم یعنی ۳ هزارتومانی و ۵ هزارتومانی را یعنی عملکرد پیمایش را خودرو‌های اینترنی به وزارت کشور ارسال کنند و مابه التفاوت نرخ آن به حساب رانندگان واریز شود یعنی مابه‌التفاوت قیمت بنزین ماهانه به تاکسی‌های اینترنتی پرداخت خواهد شد، تمام شرکت‌های تاکسی اینترنتی مبلغ را دریافت کرده و سپس به حساب رانندگان واریز می‌کنند.

مدیر سامانه هوشمند سوخت تصریح کرد: اگر ما بخواهیم نرخ سوم را شارژ کنیم بعضی از این کارت‌ها ممکن است کارت مهاجر شوند و کار قاچاق صورت گیرد، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مکلف است ۹۵ درصد سوخت‌گیری با کارت شخصی صورت گیرد فقط ۵ درصد با کارت جایگاه انجام شود و این قانون بودجه است.

به گفته باصفا، هر کارت اضطراری جایگاه روزانه ۲۵۵ تراکنش نمی‌تواند انجام دهد، و کمبودی در خصوص کارت سوخت جایگاه نداریم.

در پایان مدیر سامانه هوشمند سوخت در خصوص انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی گفت: اسفند سال گذشته وزارت نفت جلسه‌ای در خصوص انتقال سهمیه به کارت عابر شخص داشتیم نتایج خوبی به دست آمد و منتظر ابلاغ آن هستیم و ما مشکلی از این رو نداریم.

در ادامه سعید رحمان سالاری مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در حال حاضر ۲ هزار ۳۶۵ جایگاه سی ان جی در کشور احداث کرده‌ایم که در حال ۱۶ میلیون متر مکعب سی ان جی را عرضه کنیم که معادل ۱۶ میلیون لیتر بنزین است، در یک دهه گذشته میزان تولید خودرو‌های سی ان جی توسط خودروسازان کاهش یافته است و باعث شده میزان تقاضا کاهش یابد.

وی بیان کرد: باتوجه به مصوبات شورای اقتصاد ما در یک‌سال گذشته اقدام به انعقادی با خودروسازان بابت حمایت از تولید خودرو‌های عمومی داشته‌ایم، ما در یک‌سال گذشته ۵۵ هزار خودرو را قرارداد بسته‌ایم که در حال تولید هستند، علاوه بر این طرح تبدیل خودرو‌های بنزین سوز به دوگانه سوز از طریق کارگاه‌ها داشته‌ایم.

رحمان سالاری تصریح کرد: حدود ۱۸ هزار خودرو از ۵۵ هزار قرارداد در سامانه ما ثبت شده که امیدواریم کمتر از یک‌سال بتوانیم این ۵۰ هزار خودرو را حمایت تولید کنیم، همچنین در بخش کارگاهی هم اقدامات خوبی انجام داده‌ایم به طوری که در حال حاضر تعداد بسیار بالایی مخزن در کشور تولید شده است و هیچ مشکلی برای تولید مخازن در کشور نداریم و در ۶ ماهه گذشته هم معایب را به طوری که از کیت‌های نسل یک به نسل ۴ تغییر انجام داده‌ایم.

وی درباره دلایل کندی توسعه CNG طی سال‌های گذشته افزود: دو عامل اصلی در این موضوع نقش داشت؛ عدم تولید خودرو‌های CNG سوز از سوی خودروسازان و اختلاف قیمت سوخت. با این حال، بر اساس قرارداد‌های جدید، تولید ۵۵ هزار خودروی عمومی شامل تاکسی و وانت با موتور CNG در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر طرح CNG کشور درباره نوسازی ناوگان موجود نیز گفت: از میان ۳۱۲ هزار تاکسی موجود در کشور، ۲۸۰ هزار دستگاه CNG سوز هستند. بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، طرح تعویض مخازن فرسوده اجرا شد و طی یک‌سال گذشته سیستم سوخت و مخزن ۲۵ هزار تاکسی به‌صورت رایگان تعویض و نوسازی شد. وی تأکید کرد هر تاکسی که وزارت کشور به‌عنوان پرخطر معرفی کند، ظرف کمتر از یک هفته و بدون دریافت هزینه نوسازی می‌شود.

وی با تشریح وضع فعلی صنعت CNG گفت: اکنون ۲۳۶۵ جایگاه در کشور فعال است که توان توزیع روزانه ۴۰ میلیون مترمکعب CNG را دارند، اما توزیع واقعی تنها حدود ۱۶ میلیون مترمکعب است؛ یعنی کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت موجود.

رحمان سالاری افزود: کیت‌های نسل چهار هم راندمان بالاتر دارد، آلودگی کمتر، موتور بهتر کار می‌کند و مصرف سی ان جی را تا ۱۵ درصد کاهش می‌دهد.

به گفته وی، طرح تبدیل به صورت رایگان و با نسل چهار کیت‌های جدید انجام می‌شود.

سالاری افزود: باتوجه به گسترش سی ان جی در کشور صفی وجود ندارد و ما آمادگی عرضه سی ان جی تا سقف ۴۰ میلیون مترمکعب در روز را داریم.

در ادامه مصطفی سعیدی کارشناس انرژی گفت: کشور‌هایی را داریم که ۳۰ سال است که مصرف بنزین شان ثابت است، اما این مصرف در کشور ما شاهد رشد ۵ درصدی سالانه است و این باعث شده ارز بری بیشتری در واقع برای واردات بنزین انجام دهد.

وی ادامه داد: ما برای اینکه بتوانیم ۵ الی ۶ میلیارد بنزین وارد کنیم آن را در اختیار بانک مرکزی باشد، باید رشد مصرف کنترل شود، ما امروز داریم از ظرفیت پتروشیمی‌ها استفاده می‌کنیم.

سعیدی بیان کرد: از سوخت سی ان جی که ۲۰ میلیون مترمکعب به ۱۶ میلیون متر مکعب در روز رسیده‌ایم و باید تنوع سوختی توسعه یابد.