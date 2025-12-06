در آخرین روز نشست بیستم متعاهدین سایتیس، با حمایت عمومی کشور‌های متعاهد از جمله کشورمان، گونه کفتار راه‌راه در ضمیمه دو سایتیس قرار گرفت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس گروه جانوری دفتر موزه تاریخ طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام این خبر گفت: با کنترل هرگونه تجارت بین‌المللی این گونه و اجزای آن گونه کفتار راه‌راه این فرصت را خواهد یافت تا تهدید تجارت آن در شرایط حداقل باشد و فرصت بازیابی و ترمیم جمعیت را داشته باشد.

مهدی مصطفوی، افزود: کفتار یکی از گونه‌های مهم و با ارزش بالای بوم شناختی است که متاسفانه در سراسر حوزه پراکنش جهانی مواجه با کاهش جمعیت قابل توجهی است. گونه کفتار راه راه Hyaena hyaena, یکی از گونه‌های خاص و منحصر‌به‌فرد حیات وحش، نقش حیاتی در زیست بوم های طبیعی ایفا می‌کند.

مقام علمی سایتیس تصریح کرد: این گونه به عنوان رفتگر طبیعت شناخته می‌شود، زیرا با تغذیه بر روی لاشه‌ها و زباله‌های باقی‌مانده، به تصفیه و حفظ سلامت محیط‌زیست کمک می‌کند.

قرارگیری این گونه در ضمیمه دو می‌تواند در حفاظت از این گونه موثر باشد.



