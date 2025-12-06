پخش زنده
مدیر کل امور عشایر لرستان از توزیع بیش از ۳۳هزار تن علوفهی دام عشایر در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیر کل امور عشایر استان لرستان گفت:برای عبور عشایر لرستان از خشکسالی و تثبیت دامها در کانونهای جمعیتی، بیش از ۳۳ هزار تن علوفه در حال توزیع است.
نعمت اله قائد رحمت افزود:امور عشایر استان هم روزانه با حدود ۱۲ تانکر سیار تأمین آب این مناطق را بر عهده دارد.
وی بیان کرد:همچنین۷۷۳ تن آرد،۴۵ هزار سیلندر گاز و یک میلیون و ۵۰۰ لیتر نفت سفید بین عشایر استان توزیع شده است.