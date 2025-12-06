به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیر کل امور عشایر استان لرستان گفت:برای عبور عشایر لرستان از خشکسالی و تثبیت دام‌ها در کانون‌های جمعیتی، بیش از ۳۳ هزار تن علوفه در حال توزیع است.

نعمت اله قائد رحمت افزود:امور عشایر استان هم روزانه با حدود ۱۲ تانکر سیار تأمین آب این مناطق را بر عهده دارد.

وی بیان کرد:همچنین۷۷۳ تن آرد،۴۵ هزار سیلندر گاز و یک میلیون و ۵۰۰ لیتر نفت سفید بین عشایر استان توزیع شده است.