به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هجدهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور به ریاست حجتالاسلام محمد موحدی دادستان کل کشور و با حضور معاونین دادستانی کل برگزار شد.
دادستان کل کشور در این نشست با اشاره به اهمیت امنیت غذایی و نقش نهادههای دامی در ثبات تولیدات کشور اعلام کرد: با توجه به اخلال در فرایند تامین نهادههای دامی، موضوع بصورت ویژه در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفته و معاونت ذیربط در دادستانی کل وظیفه بررسی همه ابعاد قضیه را برعهده دارد تا چنانچه در بررسیها دستگاههای دولتی یا بخش خصوصی کوتاهی نموده باشند طبق ضوابط قانونی برخورد شود؛ چرا که اختلال در چرخه تولید مستقیماً بر امنیت معیشت مردم اثر میگذارد و از همین رو، جزو اولویتهای نظارتی و قضایی دادستانی قرار دارد.
وی سپس با اشاره به ۱۲ آذر، روز قانون اساسی گفت: قانون اساسی، یک سند جامع و راهبردی برای هدایت ارکان مختلف کشور است و عمل به آن نیازمند همکاری همه قوا است.
حجتالاسلام موحدی تاکید کرد: قوه قضاییه وظیفه مطالبهگری را برعهده دارد، اما اجرای صحیح قوانین بدون نقشآفرینی مؤثر مجلس در حوزه ریلگذاری و تصویب قوانین بهروز و متناسب با شرایط جامعه، امکانپذیر نیست.
وی افزود: هیئت اجرایی نظارت بر اجرای قانون اساسی نیز با عضویت دادستان کل و وزیر دادگستری، از مهمترین سازوکارهای نظارتی کشور است و باید بهگونهای عمل شود که هرگونه انحراف یا ترک فعل در مسیر اجرای قانون اساسی شناسایی و برطرف شود.
حجتالاسلام موحدی به پیگیری تحقق شعار سال اشاره و تاکید کرد: شعار سال باید بهصورت واقعی و نه شعاری مطالبه شود و از دستگاهها خواسته شود گزارش دهند که چه اقداماتی در مسیر تحقق این شعار انجام دادهاند.
دادستان کل کشور همچنین با اشاره به نزدیکی انتخابات بیان کرد: این موضوع نیز از مسائل مهم کشور است و دستگاههای مسئول باید بهصورت دقیق، هوشمندانه و مطابق موازین قانونی آن را پیگیری کنند.
در ادامه این جلسه، هر یک از معاونین دادستانی کل کشور نیز گزارشی از مسائل، تحولات و اخبار مرتبط با حوزه تخصصی خود ارائه کردند و آخرین وضع پروندهها و اقدامات اجرایی در بخشهای مختلف تشریح شد.