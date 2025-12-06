امروز: -
فیلم » عمومی

از سنگر دانش تا سنگر شهادت

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۵- ۱۶:۴۶
سپاه بزرگترین سازمان ضد تروریستی دنیا
۱۴۰۴-۰۹-۱۲
آغاز رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه
۱۴۰۴-۰۹-۱۳
از بنزین تا هواشناسی! پاسخ دولتی‌ها به سوالات خبرنگاران
۱۴۰۴-۰۹-۱۲
دعوت بانوان ایرانی به یک مهمانی
۱۴۰۴-۰۹-۱۳
خبرهای مرتبط

بزرگداشت دانشمند شهید فقهی در قم

تجلیل از مادر دانشمند هسته‌ای شهید دکتر سید امیرحسین فقهی

ابلاغ سلام و تسلیت رئیس‌جمهور به خانواده معظم شهید فقهی

شهادت دکتر سید امیرحسین فقهی؛ استاد تمام فیزیک هسته‌ای و فرزند علمی شیراز

ترور دانشمندان خطری بسیار مهم برای بشریت است

برچسب ها: شهید فقهی ، امیرحسین فقهی ، دانشمند هسته‌ای
