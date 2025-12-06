درخشش والیبالیست مهابادی در مسیر جهانی، اعزام آکام ابراهیم‌نژاد به چین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، زانیار رحمانی افزود: تیم ملی والیبال دانش‌آموزان کشورمان به منظور حضور در رقابت‌های جهانی، وارد شهر شانگلو چین شده و مراحل پایانی آماده‌سازی را پشت سر می‌گذارد.

وی با اشاره به اینکه امسال نخستین تجربه حضور تیم‌های ملی والیبال دانش‌آموزی دختران و پسران در این رویداد جهانی است، گفت: حضور یک بازیکن از مهاباد در ترکیب تیم ملی، بار دیگر توانمندی این شهرستان در پرورش استعدادهای والیبال را نشان می‌دهد.

رحمانی بیان کرد: آکام ابراهیم‌نژاد که در پست پاسور بازی می‌کند، سابقه حضور در اردوهای تیم ملی زیر ۱۶ سال و مسابقات قهرمانی آسیا را نیز دارد و از چهره‌های آینده‌دار والیبال کشور به شمار می‌رود.

وی همچنین افزود: ابراهیم‌نژاد طی سال‌های اخیر با تلاش پیوسته و تمرین‌های منظم زیر نظر پدرش «محمد ابراهیم‌نژاد»، از مربیان فعال و استعدادیاب‌های شناخته‌شده والیبال مهاباد، مسیر رشد حرفه‌ای خود را طی کرده است.

گفتنی است مهاباد در سال‌های اخیر با تربیت بازیکنان و مربیان برجسته، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم والیبال در آذربایجان غربی تثبیت کرده است.