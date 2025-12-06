پخش زنده
رقابتهای تیراندازی به اهداف پروازی در بخش اسپورتینگ با معرفی افراد برتر در اصفهان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ در این رقابت بیش از ۸۰ شرکت کننده از تهران، مازندران، گلستان، کردستان، چهارمحال و بختیاری، البرز و اصفهان حضور داشتند.
در این رقابتها که به مدت ۲ روز در سایت اهداف پروازی ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد ۹ داور بینالمللی و ملی هم حضور داشتند.
تیراندازان در این دو روز در ۲۴ مرحله در خط آتش قرار گرفتند و در نهایت افراد برتر مشخص شدند.
در پایان این رقابتها امید آقا حسینی، علیرضا عباسی و محسن بوربور به ترتیب عناوین نخست تا سوم را کسب کردند.